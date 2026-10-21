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SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...
SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...
Asgari ücret 2027 zam maratonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belli olacak. Sadece asgari ücretle çalışanları değil, özel sektör çalışanlarını da ilgilendiren asgari ücret zam oranı için 3 farklı senaryo şimdiden masaya geldi. Bu yıl ve gelecek yıl için beklenen enflasyon oranlarına göre farklı hesaplamalar yapılırken vergi istisnası için ayrılması planlanan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artış için de yeni bir hesap yapıldı. Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tahminler ve yeni hesaplamalar…
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:51