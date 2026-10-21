SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

Asgari ücret 2027 için en büyük belirleyicilerden biri enflasyon oranları olacak. Bu yıl için beklenen enflasyon ve 2027 yılı için beklenen enflasyon oranları Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumunda belli oldu. Ayrıca, vergi istisnası için ayrılması planlanan kaynaktaki oranda asgari ücret zam oranı için önemli bir ipucu… Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?