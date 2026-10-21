Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

Asgari ücret 2027 zam maratonu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belli olacak. Sadece asgari ücretle çalışanları değil, özel sektör çalışanlarını da ilgilendiren asgari ücret zam oranı için 3 farklı senaryo şimdiden masaya geldi. Bu yıl ve gelecek yıl için beklenen enflasyon oranlarına göre farklı hesaplamalar yapılırken vergi istisnası için ayrılması planlanan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artış için de yeni bir hesap yapıldı. Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tahminler ve yeni hesaplamalar…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 09:51
SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

Asgari ücret 2027 için en büyük belirleyicilerden biri enflasyon oranları olacak. Bu yıl için beklenen enflasyon ve 2027 yılı için beklenen enflasyon oranları Merkez Bankası Enflasyon Raporu sunumunda belli oldu. Ayrıca, vergi istisnası için ayrılması planlanan kaynaktaki oranda asgari ücret zam oranı için önemli bir ipucu… Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN BÜTÇEDEN İPUCU GELDİ

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bir çalışan asgari ücret alıyorsa kişiden herhangi bir şekilde gelir ve damga vergisi alınmıyor. Diğer çalışanlardan ise maaşlarındaki asgari ücret kadar kısımdan vergi alınmıyor. 2027 bütçe görüşmeleri kapsamında çalışanlara sağlanacak katkı için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak ayrılmasına karar verildi.

SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

Vergi istisna desteği asgari ücrete göre belirleniyor. Ayrılan kaynağa bakıldığında yüzde 33,70 şeklinde bir oran karşımıza çıkıyor. Asgari ücrete burada ortaya çıkan rakama uygun bir zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak yüzde 33,70'lik oran zam oranı için bir kriter ve örnek teşkil ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM HESABI

Asgari ücret tespit komisyonu 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması karar verdi. Aynı yıl vergi istisnası desteği yüzde 25 oranında artırılmıştı. Burada destek oranında yüzde 5 daha fazla zam yapıldığı görülüyor.

SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için geçerli olacak Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yaptı. Yine aynı tarihte vergi istisnası desteği yüzde 28,02 olarak açıklanmıştı.

SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

2027 yılı için bütçeden ayrılan vergi istisnası desteğinin diğer yıllara göre yüksek olduğu görülüyor. Bu oranı uygun bir zam yapılması halinde mevcut durumda 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması halinde 36 bin 500 TL'ye yükselecek. Bu hesaba göre brüt asgari ücret 42 bin 939 TL olacak.

SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

ENFLASYONA GÖRE HESAP

2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 29 olarak açıklandı. 2027 yılı için beklenen enflasyon ise yüzde 21. Her iki enflasyon oranı düşünüldüğünde yüzde 25 zam oranı dikkat çekiyor. Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılması halinde 35 bin 94'ye kadar çıkıyor.

SON DAKİKA I Asgari ücret zammı için %30 senaryosu: Ocak 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği rakam...

OVP HEDEFİNE GÖRE NE KADAR ZAM GELECEK?

Öte yandan Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklandı. Eğer asgari ücrete aynı zam oranından artış yapılırsa 36 bin 48 lira gibi bir rakama denk geliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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