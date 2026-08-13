SON DAKİKA | İlaç kartellerinin oyunu deşifre oldu: İşte ilaç sektöründeki gerçeklerin perde arkası...

Buna göre reçete yönlendirme veya simsarlık durumunda 5 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Tekrarında ceza iki katı olarak uygulanıyor. 2004'ten bu yana ilaç fiyatlandırmasında referans fiyatlandırma sistemi kullanılıyor.