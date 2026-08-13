Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SON DAKİKA | İlaç kartellerinin oyunu deşifre oldu: İşte ilaç sektöründeki gerçeklerin perde arkası...
SON DAKİKA | İlaç kartellerinin oyunu deşifre oldu: İşte ilaç sektöründeki gerçeklerin perde arkası...
Rekabet Kurumu, yayımladığı raporla ilaç şirketlerinin oyunlarını deşifre etti. Firmaların eczanelerle anlaşma yaparak yeni eş değer ilaçların piyasaya çıkmasını engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Değer bakımından ilaç harcamalarının yüzde 85'i SGK tarafından karşılanıyor. İşte ilaç sektöründeki faaliyetlerin perde arkası…
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 07:42