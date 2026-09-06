SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lu en düşük emekli aylığı yüzde 8.7 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye çıkıyor. 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 436 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 6.67'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 633 TL'ye ulaşıyor.