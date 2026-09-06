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SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak
SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak
Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memur Ağustos ayı enflasyon oranının 1.84 olarak açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında alacağı zam için hesaplama yapıyor. Vatandaşların gözü bugün açıklanacak olan OVP'de olacak. SABAH, yeni OVP ışığında yapılacak zamlarla ilgili 4 senaryoyu yazdı. İşte en iyi senaryoya göre memurların maaşı...
Giriş Tarihi: 06.09.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 06:53