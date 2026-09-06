Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memur Ağustos ayı enflasyon oranının 1.84 olarak açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında alacağı zam için hesaplama yapıyor. Vatandaşların gözü bugün açıklanacak olan OVP'de olacak. SABAH, yeni OVP ışığında yapılacak zamlarla ilgili 4 senaryoyu yazdı. İşte en iyi senaryoya göre memurların maaşı...

ÖNDER YILMAZ
Giriş Tarihi: 06.09.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 06:53
SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

Son dakika haberi: Hükümet 2027-2029 dönemine yönelik Orta Vadeli Programı (OVP) açıklamaya hazırlanırken, gözler yıl sonu enflasyon oranında. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, Anadolu Ajansı Anketi ve Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini yıl sonu enflasyon oranına ilişkin ipuçları veriyor. MB'nin beklentisi, anketler ve tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam konusunda dört farklı senaryoyu ortaya koyuyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

En iyi senaryoya göre memurların maaşı 100 bin TL bandına oturuyor. Öğretmen ve polis memurları 100 bin TL, hemşire 92 bin TL, avukat 111 bin TL, şube müdürü 116 bin TL aylık alacak. Uzman doktor ve profesörlere ise 200 bin TL'ye yakın aylık verilecek. En düşük taban aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur aylığı 76 bin 355 TL'ye ve en düşük emekli memur aylığı da 34 bin 279 TL'ye çıkacak.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

İKİ VERİ NETLEŞTİ

Milyonlarca emekli ve memur Ağustos ayı enflasyon oranının 1.84 olarak açıklanmasıyla birlikte Ocak ayında alacağı zam için hesaplama yapıyor. Yılın ilk 8 ayına ilişkin enflasyon veriler netleşti. Geriye eylül, ekim, kasım ve aralıka yönelik dört aylık enflasyon rakamının açıklanması kaldı.

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SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

TÜİK, temmuz ayığı enflasyon oranını yüzde 1.78, ağustos ayı enflasyon oranını da yüzde 1.84 olarak açıkladı. Böylece temmuz ve ağustos ayı verileri sonrası zam oranı yüzde 3.66 olarak ortaya çıktı. Ocak 2027'de yapılacak nihai zam oranı geriye kalan dört enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

4 KURUM TAHMİNDE BULUNDU

TÜİK iki aylık enflasyon verisini yüzde 3.66 olarak açıklarken, Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans anketi ve Finansal Kurumlar birliğinin yıl sonu tahminleri doğrultusunda dört zam senaryosu öne çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için altı aylık enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Memur ve memur emeklerine ise yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı ile ortaya çıkan oran doğrultusunda aylık artışı gerçekleştirilecek.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

BİRİNCİ SENARYO

Merkez Bankası yıl sonu tahmini enflasyon hedefini yüzde 28 olarak hesaplıyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik 6 aylık tahmini enflasyon yüzde 8.7 olarak ortaya çıkıyor. Memur ve memur emeklilerine yönelik zam farkı da enflasyon farkı dahil yüzde 6.67 olarak şekilleniyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur'lu en düşük emekli aylığı yüzde 8.7 zamla 23 bin 552 TL'den 25 bin 601 TL'ye çıkıyor. 28 bin TL alan bir vatandaşın cebine ise 30 bin 436 TL girecek. En düşük memur ve memur emeklisine gerçekleştirilen yüzde 6.67'lik zam dikkate alındığında ise en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye ulaşıyor. 31 bin 527 TL olan en düşük emekli memurun aylığı da 33 bin 633 TL'ye ulaşıyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

İKİNCİ SENARYO

Piyasa Katılımcılarının Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.43 olarak ortaya çıkıyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 7.86, SSK ve Bağ-Kur zam oranı da yüzde 9.91 şeklinde hesaplanıyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 25 bin 886 TL, en düşük memur maaşı da 75 bin 744 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 34 bin 5 TL olarak şekilleniyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Anadolu Ajansa Finans Beklenti anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29.49. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı zam oranı 9.97, memur ve memur emekli aylığı zam oranıda enflasyon farkı dahil yüzde 7.91 oluyor. En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 25 bin 900 TL, en düşük memur maaşı 75 bin 779 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 34 bin 21 TL olarak ortaya çıkıyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

DÖRDÜNCÜ SENARYO

Finansal Kurumlar Birliği'nin tahminine göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 30.47 oranında. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 10.8, memur ve memur emekli aylığına da yüzde 8.73 zam gündeme geliyor. Bu doğrultuda en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur aylığı 76 bin 355 TL'ye ve en düşük memur emekli aylığı da 34 bin 279 TL'ye çıkıyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

SON DÖRT VERİ İLE KESİNLEŞECEK

Ekonomik göstergeler ve otoritelerin tahminleri yıl sonu enflasyonunun yüzde 28 ila yüzde 30.5 arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranlarının ortalama yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin ise yaklaşık yüzde 9 oranında artabileceği hesaplanıyor.

SON DAKİKA | Milyonların gözü OVP’de! SABAH zamlarla ilgili 4 senaryoyu açıkladı: Memur maaşı 100 bin TL olacak

Ancak bu hesaplamalar anket ve beklentiler üzerinden oluşturulan senaryolar. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında ortaya çıkacak enflasyon oranlarıyla birlikte 4 Ocak 2027'de aylıklara yapılacak zam da kesinleşmiş olacak.

#OVP