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SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı, 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yeniden belirlenecek. Emekli maaşı zamlarına yönelik olarak 5 aylık toplam enflasyon şimdiden belli oldu. Bununla beraber milyonlarca kişi en düşük emekli maaşı zammında belirlenecek oranı merak ediyor. AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığına düzenleme için hazırlıklara başladı.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 07:05