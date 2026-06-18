Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı, 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından Temmuz-Aralık 2026 dönemi için yeniden belirlenecek. Emekli maaşı zamlarına yönelik olarak 5 aylık toplam enflasyon şimdiden belli oldu. Bununla beraber milyonlarca kişi en düşük emekli maaşı zammında belirlenecek oranı merak ediyor. AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığına düzenleme için hazırlıklara başladı.

ZÜBEYDE YALÇIN
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:46 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 07:05
SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı sürecinde en çok merak edilen hesaplama genellikle en düşük emekli maaşı için oluyor. En düşük aylık Ocak 2026'dan bu yana 20 bin lira olarak uygulanıyor. İşte emekliye zam sürecinde merak edilenler….

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ve 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 500 lira civarına yükseltilmesini öngören düzenleme için hazırlıklara başladı.

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin temmuz ayı zamları, enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. TÜİK'in mayıs ayı tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aylık yüzde 1.71 olarak açıklamasının ardından, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık birikimli enflasyon oranı yüzde 16.60 olarak kesinleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, haziran ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1.36 olarak belirlendi. Ancak bu oranın yüzde 1 çıkabileceği de belirtiliyor.

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Tahminler, 6 aylık enflasyonun yüzde 17.50 ile yüzde 18 civarında olması yönünde. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 18 civarında çıkarsa en düşük emekli aylığına 3.500-3.600 lira civarı zamlanacak. Böylece en düşük emekli aylığı 23 bin 500 liraya çıkacak.

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MAYIS ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40

SON DAKİKA | SSK Bağkur emeklisi dikkat! Hazırlıklar başladı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK BAĞKUR #AK PARTİ #EMEKLİ ZAMMI #EMEKLİ MAAŞI #EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI