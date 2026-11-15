SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

MALİ BİR ALAN AÇILDI

Bakan Şimşek, emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını anlattı.

Şimşek, 2027 bütçesine işaret ederek şunları söyledi:

"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler katettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var."