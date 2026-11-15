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SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan'dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan'dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kendileri için yapılacak zam ve düzenlemelere ilişkin haberlerde… Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK, Bağkur emeklisi zammı yüzde 8,29 oldu. Kısa süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için yapılacak yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Açıklamaların ardından refah payı ve seyyanen zam gibi seçenekler akıllara geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını ifade ederek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi.
Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 15:28