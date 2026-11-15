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SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan'dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kendileri için yapılacak zam ve düzenlemelere ilişkin haberlerde… Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranlarına göre SSK, Bağkur emeklisi zammı yüzde 8,29 oldu. Kısa süre önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için yapılacak yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Açıklamaların ardından refah payı ve seyyanen zam gibi seçenekler akıllara geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını ifade ederek, "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi.

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2026 15:11 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 15:28
SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

Milyonlarca emekli Ocak 2027'de kendilerine yapılacak zam oranını merak ediyor. Emekli maaşlarının belli olması için kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon oranlarının ortaya çıkması gerekiyor. Şu ana kadar emekli maaşlarına yansıtılacak olan 4 aylık oran belli oldu. Gelecek yıl yapılacak zamla beraber emekliler için farklı düzenlemelerin de masaya gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili değerlendirme geldi.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

TEKNİK ÇALIŞMA ARALIK AYI İÇİNDE TAMAMLANACAK

Bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçeyi ve finansal istikrarı bozmadan emeklilere yönelik bir iyileştirme yapacaklarını açıkladı. Bakan Şimşek "Bu iyileştirmenin nasıl olacağına ilişkin teknik çalışmalar büyük ihtimalle aralık içinde tamamlanacak." dedi.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

MALİ BİR ALAN AÇILDI

Bakan Şimşek, emekliler konusunun en kritik gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu alanda bir mali alan açtıklarını anlattı.

Şimşek, 2027 bütçesine işaret ederek şunları söyledi:

"2027 ve 2028 sonrası bütçelerine baktığımız zaman deprem harcamalarında bir miktar azalma olacak. Orada bir mali alan var. Bu sene eşel mobil uygulaması yaptık. Gelecek sene uygulamayı devam ettirmeyi düşünmüyoruz. Savaşın biteceğini varsayıyoruz. Orada da bir alan var. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında da önemli mesafeler katettik. Aslında ortada büyük bir başarı var ve oradan da ufak bir alan var."

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SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

"BÜTÜN EMEKLİLERE DOKUNULACAK"

Şimşek, oluşturulan bu üç mali alanın öncelikli olarak emekliler için değerlendirileceğini ifade ederek "Şimdi bu üç alanı biz öncelikli olarak emeklilerimize, bütçeyi bozmadan yani finansal istikrarı tehlikeye atmadan, ülkemizin kazanımlarını heba etmeden, özellikle emeklilerimize yönelik bir iyileştirme yapacağız." diye konuştu.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

Düzenlemenin detaylarına ilişkin daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, yapılacak çalışmanın kapsayıcı ve adil olacağını belirtti.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

Ödemelerin yaşa ve ödenen prim gün sayısına göre farklılaştırılacağını aktaran Şimşek, "Çünkü adalet de çok önemli. Yani herkese dokunulacak. Bütün emeklilere dokunulacak. Bazılarına daha fazla destek sağlanacak. Daha fazla pozitif ayrımcılık yapılacak." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerine göre emekliler için 4. zam oranı da netleşti. SSK, Bağkur emeklisine yansıtılacak 4 aylık zam oranı yüzde 8,29 oldu. %1.21 enflasyon farkı ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

Buna göre mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı 25 bin 504 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı diğer enflasyon verilerinin belli olması ve yapılacak düzenlemelerle netleşecek.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

REFAH PAYI FORMÜLÜ MASADA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağına dair sinyaller vermesi akıllara refah payını getirdi. Enflasyon artışına yüzde 5 ila yüzde 20 arasında bir refah payının eklenmesi beklentiler arasında.

SON DAKİKA! Talimat Başkan Erdoğan’dan: Çalışmalar için tarih belli oldu: Emekli maaşı düzenlemesi nasıl olacak?

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranının ortalama olarak yüzde 10 olacağı hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 5-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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