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SON DAKİKA! Trump'ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarını açıklaması emtia piyasalarında sert hareketlere yol açtı. Brent petrol yüzde 1,4 yükselerek 94 doların üzerine çıkarken, ons altındaki kayıp yüzde 2,5'e dayandı. Gümüşte ise kayıp yüzde 3'ü buldu. İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2026 17:09
SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları petrol ve altın fiyatlarını etkiledi. Trump'ın, İran ile anlaşma yapmaya ihtiyaç duymadıklarını söylemesinin ardından petrol fiyatları yükselişe geçerken altın ve gümüşteki düşüş hızlandı.

SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile anlaşma konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD Başkanı, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı. Onların parası elimizde -yüz milyarlarca dolar- ve boğaz da bizim!" dedi.

SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

PETROL FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Trump'ın açıklamalarının ardından petrol fiyatları gün içindeki kayıplarını geri alarak yükselişe geçti. Londra'da işlem gören Brent petrolün vadeli kontratları yüzde 1,4 değer kazanarak varil başına 94 doların üzerine çıktı.

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SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

ALTIN VE GÜMÜŞ SERT DÜŞTÜ

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ile altın ve gümüş piyasalarında satış baskısı hız kazandı. Ons altın 3.900 doların altına gerilerken gram altın 6.287 TL seviyesine düştü. Gümüşte de kayıplar derinleşti. Gram gümüş 81 TL seviyesine kadar çekildi.

SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

Ons altın 3.891 dolar seviyesine gerilerken yurt içinde gram altın 6.287,85 TL'den işlem görüyor. Ons altında günlük kayıp 94,15 dolara, gram altında ise 148,62 TL'ye ulaştı.

Gün içerisinde 4.000,50 dolara kadar yükselen ons altın, daha sonra satış baskısıyla 3.885,13 dolara kadar geriledi. Saat 17.04 itibarıyla 3.891,13 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ons altındaki günlük düşüş yüzde 2,36'ya ulaşırken fiyatlar önceki kapanışa kıyasla 94,15 dolar geriledi.

SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

Gram altın tarafında da kayıplar dikkat çekiyor. Önceki kapanışını 6.436,47 TL seviyesinde yapan gram altın, gün içerisinde 6.278,19 TL'ye kadar çekildi. Saat 17.04 itibarıyla 6.287,85 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük düşüş 148,62 TL, kayıp oranı ise yüzde 2,31 olarak kaydedildi.

SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

GÜMÜŞ FİYATLARINDA DA KAYIP YÜZDE 2,5'İ AŞTI

Gümüş piyasasında da benzer bir görünüm hakim. Ons gümüş 50,40 dolara, gram gümüş ise 81,42 TL'ye geriledi. Hem altın hem de gümüş fiyatlarında günlük bazda yüzde 2'nin üzerinde kayıp yaşanıyor.

Ons gümüş, önceki kapanışını 51,71 dolar seviyesinde gerçekleştirirken gün içerisinde 50,11 dolara kadar geriledi. Saat 17.04 itibarıyla 50,40 dolardan işlem görüyor. Ons gümüşte günlük kayıp yüzde 2,53 seviyesinde.

Gram gümüş ise önceki kapanışındaki 83,57 TL seviyesinden 81,42 TL'ye geriledi. Gün içerisinde 81,03 TL'yi gören gram gümüşte günlük düşüş yüzde 2,58 olarak hesaplandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#DONALD TRUMP #ALTIN FİYATLARI #GÜMÜŞ FİYATLARI