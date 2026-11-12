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SON DAKİKA! Trump'ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar
SON DAKİKA! Trump'ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya ihtiyaç duymadıklarını açıklaması emtia piyasalarında sert hareketlere yol açtı. Brent petrol yüzde 1,4 yükselerek 94 doların üzerine çıkarken, ons altındaki kayıp yüzde 2,5'e dayandı. Gümüşte ise kayıp yüzde 3'ü buldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.11.2026 17:09