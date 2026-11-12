SON DAKİKA! Trump’ın sözleri altın ve gümüşü sarstı! Gram altın sert düştü: İşte piyasalarda son rakamlar

ANLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile anlaşma konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. ABD Başkanı, "İran'la bir anlaşmaya ihtiyacımız yok. O günler çoktan geride kaldı. Onların parası elimizde -yüz milyarlarca dolar- ve boğaz da bizim!" dedi.