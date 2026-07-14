Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi, zamlı maaşlarını bu hafta hesaplarında görecek. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Zamlı emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme tarihleri ve maaş tutarlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar….

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:05 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:10
SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 dönemine ait zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

Zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Temmuz 2026 maaş artış oranları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dahil olmak üzere yüzde 13,52 zam alacak.

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SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

En düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselirken, örneğin daha önce 25 bin TL aylık alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşı 29 bin 440 TL olacak.

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

SSK EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

4A kapsamındaki SSK emeklilerinin zamlı maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…
  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • Son rakamı 7 olanlar: 18 Temmuz
  • Son rakamı 5 olanlar: 19 Temmuz
  • Son rakamı 3 olanlar: 20 Temmuz
  • Son rakamı 1 olanlar: 21 Temmuz
  • Son rakamı 8 olanlar: 22 Temmuz
  • Son rakamı 6 olanlar: 23 Temmuz
  • Son rakamı 4 olanlar: 24 Temmuz
  • Son rakamı 2 olanlar: 25 Temmuz
  • Son rakamı 0 olanlar: 26 Temmuz
SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE YATACAK?

4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin zamlı aylıkları 25-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Ödemeler yine tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştirilecek.

  • Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Temmuz
  • Son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Temmuz
  • Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Temmuz
  • Son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Temmuz
SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaşlarına yüzde 13,52 oranında zam yapıldı. Böylece bugün itibarıyla 59 bin 896 TL olan en düşük lise mezunu memur maaşı, zamla birlikte 67 bin 994 TL'ye yükseldi.

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

Buna ek olarak 1.000 TL seyyanen ödeme ile en düşük memur maaşı 68 bin 994 TL oldu. Üniversite mezunu bir memurun 62 bin 403 TL olan maaşı ise zam ve ek ödeme sonrası 71 bin 839 TL'ye çıktı.

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Mevcut durumda 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 13,52 zam ve 1.000 TL seyyanen ödeme ile birlikte 31 bin 524 TL'ye yükseldi. Temmuz ayı itibarıyla memur emeklileri de zamlı maaşlarını belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplarında görecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BAĞ KUR #SSK #MEMUR MAAŞI #EMEKLİ MAAŞI