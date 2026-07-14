Trend Galeri Trend Ekonomi SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

SON DAKİKA | Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için ödeme takvimi…

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi, zamlı maaşlarını bu hafta hesaplarında görecek. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Zamlı emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme tarihleri ve maaş tutarlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar….

Giriş Tarihi: 14.07.2026 06:05 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 06:10