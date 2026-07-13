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STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SON DAKİKA | Emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor... Yargıtay, umut kapısını açık bıraktı
STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SON DAKİKA | Emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor... Yargıtay, umut kapısını açık bıraktı
Mevcut uygulamaya göre staj ve çıraklık döneminde geçen süre emeklilik için gerekli olan prim günlerine eklenmiyor ve emeklilik hesaplamasına dahil edilmiyor. Diğer bir deyişle staj ve çıraklık döneminde geçen süre sigorta başlangıcı olamıyor. Yargıtay, çıraklık sigortasını sigorta başlangıcı sayan iş mahkemesi kararını kısa bir süre önce bozdu ama umut kapısını da araladı. Çıraklık sırasında üretimle ilgili çalışmalara fiilen katılmanın normal çalışma kabul edilebileceğine vurgu yapıldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 13.07.2026 06:49
Güncelleme Tarihi: 13.07.2026 06:51