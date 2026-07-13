STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SON DAKİKA | Emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor... Yargıtay, umut kapısını açık bıraktı

ÜRETİME FİİLİ OLARAK KATILMA

Yargıtay, kararında çıraklık sırasında meslek ve sanat öğreniminin arka planda kalması ile iş yerinde üretimle ilgili çalışmalara fiilen katılmanın çıraklık değil normal çalışma kabul edilebileceğine vurgu yaptı. Davaya bakan iş mahkemesi tarafından gerekli incelemeler yapılarak, çıraklığın bordo ve puantaj kayıtları ile belgelenmesi, tanıkların ifadesi alınarak kesinleştirilmesine dikkat çeken Yargıtay, ancak bu durumda sigorta başlangıcı olarak kabul edilebileceği yönünde kapıyı açık bıraktı. Yargıtay'ın bu kararına rağmen geçmişe dönük çıraklık ve sigortalığın belgelenmesinin zorluğu, umutla bekleyenlerin mahkeme yoluyla sonuca ulaşmasını zora sokuyor.