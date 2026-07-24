TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı 3 bin 552 lira artmış oldu.