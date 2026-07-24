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TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emeli maaşı ne kadar olacak? sorusu yanıt buldu. TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile 23 bin 552 liraya yükseltildi. Peki en düşük emekli maaşında zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.07.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 18:08