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TBMM'de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emeli maaşı ne kadar olacak? sorusu yanıt buldu. TBMM'de kabul edilen kanun teklifi ile 23 bin 552 liraya yükseltildi. Peki en düşük emekli maaşında zamlı aylıklar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.07.2026 18:07 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 18:08
TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşı 3 bin 552 lira artmış oldu.

TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

6 aylık enflasyon farkının en düşük emekli maaşına yansıtılmasını öngören düzenleme, Meclis'te kabul edilerek yasama sürecindeki önemli aşamayı tamamladı.

TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

EMEKLİYE MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?

Temmuz ayı zamlarının ardından SSK emeklilerinin ödemeleri 17 Temmuz'da başlarken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını almaya başlayacak.

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TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Ancak taban aylık üzerinden maaş alan emekliler için zam farkı ödemeleri henüz yapılmadı.

TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

TBMM'de görüşmeleri tamamlanan taban aylık düzenlemesinin ardından, yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması beklenecek ve ardından fark ödemelerinin hesaplara yatırılacak.

TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira oldu! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

3 bin 522 TL'lik maaş zam farklarının ağustos ayı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından belirlenecek takvimle doğrudan emeklilerin banka hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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