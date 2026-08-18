Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

HEDEF 6 MİLYAR VARİL PETROL

Diyarbakır Bismil ve Silvan'da kaya petrolü çıkarmak için bu alanda dünya çapında yetkinliğe sahip ABD'li şirketler Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile çalışmalara başlandı. Bölgede belirlenen 7 bin kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılacak. Bu bloklardaki tahmini rezerv 6,1 milyar varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 540 milyar dolar yapıyor.