Trend Galeri Trend Ekonomi Türkiye'nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak sahada sondaj başladı

Türkiye'nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak sahada sondaj başladı

Türkiye, terörden arındırılan bölgeleri enerji üretimiyle canlandırmaya devam ediyor. Günlük petrol üretimi 83 bin varili aşan Gabar'ın ardından bir şehirde daha milyarlarca varillik petrol rezervi keşfedildi. Günlük 250 bin varil üretim kapasitesi olan sahada sondaj başladı.

BARIŞ ŞİMŞEK
Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 06:53
Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'ı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacak bir kaya petrolünün müjdesini verirken, rezervin toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak. Diyarbakır'daki kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirket ile Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yaklaşık 3-4 kilometre yatay sondajla kayaların içerisine girerek sıkışmış olduğu düşünülen petrolü çıkarmaya yönelik teknolojiyi denediklerini anlatan Bayraktar, çalışmanın başarılı olması halinde bölgede yüzlerce kuyunun gündeme geleceğini kaydetti. Bayraktar, Bismil'in kuzeyindeki saha için "Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak potansiyeli var" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

HEDEF 6 MİLYAR VARİL PETROL

Diyarbakır Bismil ve Silvan'da kaya petrolü çıkarmak için bu alanda dünya çapında yetkinliğe sahip ABD'li şirketler Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile çalışmalara başlandı. Bölgede belirlenen 7 bin kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılacak. Bu bloklardaki tahmini rezerv 6,1 milyar varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 540 milyar dolar yapıyor.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Bölgede geleneksel olmayan ankonvansiyonel yöntemlerle dikey ve yatay sondaj yapılacak. Şu an ilk etapta Bismil'deki kuyuda yatay sondaj kullanılıyor. Yatayda kayaların içerisinde 3-4 kilometre girilerek orada olduğu hesap edilen petrolün üretimine başlanacak. Bölgede önümüzdeki 3 yılda 24 kuyu kazılması amaçlanıyor.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Kaya petrolü çıkarmak için çok sayıda Türk mühendis ABD'li şirketin merkezine eğitime gönderilirken, daha sonra bu projelerde Türkiye'nin yetkinlik ve kabiliyet kazanarak kendi başına bu petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

YILLIK 8 MİLYAR DOLAR KATKI

Gabar'da yapılan üretim şu an tam kapasiteye ulaşmamasına rağmen ekonomiye yıllık 2 milyar dolarlık katkıda bulunurken, Diyarbakır'daki kaya petrolünden 8 milyar dolarlık yıllık kazanç sağlanması amaçlanıyor. Üretimin 5 yıl içerisinde günlük 250 bin varile ulaşması hedefleniyor.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

TRAKYA'DA KAYA GAZI ÇIKARILACAK

Diyarbakır'da petrol kuyularının açılmasının ardından Trakya'da da aynı şirket ile bu kez kaya gazı aramacılığı için çalışmalara başlanacak. Burada da milyarlarca dolarlık kaya gazı keşfi bekleniyor

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

6 AYDA 23.1 MİLYON VARİL PETROL ÜRETİLDİ
Yerli doğal gaz ve petrol üretimine hız kesmeden devam eden Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi, yılın ilk 6 ayında 23.1 milyon varile ulaştı. Doğal gaz üretimi ise 1.6 milyar metreküpü aştı. Üretimin 21.8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla gerçekleştirilirken toplam üretimde aslan payı yüzde 60'la Gabar'ın oldu.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Ocak-haziran döneminde doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi. Toplam üretimin yüzde 92'si ise Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi. Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimi iki katına çıkacak.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

KAYA GAZI VE PETROLÜ NASIL ÇIKARILIYOR?

Petrol ve doğal gaz, oluştuğu ana kayadan ayrılarak farklı kayaçlar içerisine yerleşirken, bu yer değişimi sırasında petrol veya doğal gazın bir bölümü ana kayada kalıyor. İşte ana kayayı terk etmeyen ve kayacın gözeneklerinde kalan bu hidrokarbonlara kaya gazı ve kaya petrolü deniliyor.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Örneğin kayaç denilen formasyonların içinde sıkışmış olan bu gaz veya petrol, hidrolik çatlatma adı verilen işlemle kaya katmanlarının içinde kırılmalar üretilerek açığa çıkarılıyor. Bu çatlatmalarda su basıncı kullanılıyor.

Türkiye’nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar’ı 2’ye 3’e katlayacak sahada sondaj başladı

Gazın ve petrolün açığa çıkması için istenilen derinliğe inildikten sonra kaya katmanları içinde yatay ve dikey kırılmalar yapılarak, yüzeye katkı maddeli basınçlı su enjekte edilerek çıkarılabiliyorlar. Ancak kaya gazı ve petrolünün sondajı, klasik petrol ve doğalgaz aramaya göre daha kolay olmasına rağmen yüzde 50 daha maliyetli olarak biliniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GABAR #DİYARBAKIR #SİLVAN #BİSMİL