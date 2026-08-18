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Türkiye'nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak sahada sondaj başladı
Türkiye'nin o şehrinde milyarlarca varillik petrol var! Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak sahada sondaj başladı
Türkiye, terörden arındırılan bölgeleri enerji üretimiyle canlandırmaya devam ediyor. Günlük petrol üretimi 83 bin varili aşan Gabar'ın ardından bir şehirde daha milyarlarca varillik petrol rezervi keşfedildi. Günlük 250 bin varil üretim kapasitesi olan sahada sondaj başladı.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 06:53