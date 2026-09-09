Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

3 senaryo üzerinden zamlı maaş hesaplama tablosu şu şekilde:
|Mevcut net ücret
|%20 zamlı net
|%25 zamlı net
|%30 zamlı net
|28.075,50 TL
|33.690,60 TL
|35.094,38 TL
|36.498,15 TL
|30.000 TL
|36.000 TL
|37.500 TL
|39.000 TL
|35.000 TL
|42.000 TL
|43.750 TL
|45.500 TL
|40.000 TL
|48.000 TL
|50.000 TL
|52.000 TL
|45.000 TL
|54.000 TL
|56.250 TL
|58.500 TL
|50.000 TL
|60.000 TL
|62.500 TL
|65.000 TL
|55.000 TL
|66.000 TL
|68.750 TL
|71.500 TL
|60.000 TL
|72.000 TL
|75.000 TL
|78.000 TL
|65.000 TL
|78.000 TL
|81.250 TL
|84.500 TL
|70.000 TL
|84.000 TL
|87.500 TL
|91.000 TL
|75.000 TL
|90.000 TL
|93.750 TL
|97.500 TL
|80.000 TL
|96.000 TL
|100.000 TL
|104.000 TL
|85.000 TL
|102.000 TL
|106.250 TL
|110.500 TL
|90.000 TL
|108.000 TL
|112.500 TL
|117.000 TL
|95.000 TL
|114.000 TL
|118.750 TL
|123.500 TL
|100.000 TL
|120.000 TL
|125.000 TL
|130.000 TL