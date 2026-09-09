Trend Galeri Trend Ekonomi Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

Yıl sonunun yaklaşmasıyla asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmaya başladı. OVP'deki yeni hedefler ve Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinin ardından hesaplamalar hız kazandı. Asgari ücret için masada ağırlık kazanan oranlar netleşti. Peki 2027 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte masadaki 3 senaryo...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 10:21
Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Doğrudan 7 milyonu aşkın çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret için yeni zam maratonu başlıyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte kıdem ve ihbar tazminatından işsizlik maaşına, sosyal destek ödemelerinden stajyer ücretine birçok kalemi doğrudan etkileyen asgari ücrete yapılacak zam oranı da merak konusu oldu.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin açıklanmasıyla asgari ücrete yapılacak zam hesaplamaları da hız kazandı.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2026 yılında asgari ücret yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt 33 bin 30 lira oldu. Asgari ücretin işverene maliyeti toplamda 40 bin 874 TL 63 kuruşa yükselirken, hükümetin işverene Asgari Ücret Desteği ise 2026 yılı itibarıyla 1.270 TL'ye yükseldi.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

YILLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos 2026'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti. Böylece TÜFE, 2026 yılı başından bu yana yüzde 22,07, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,79 arttı.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedefi 2026 yıl sonu enflasyonu için yüzde 28.4 oldu.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29,43 olarak açıklandı.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN MASADAKİ SENARYOLAR

Yıl sonu tahminlere göre asgari ücrete yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılması bekleniyor. Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75,50 lira üzerinden hesaplandığında, yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret yaklaşık 33 bin 690 liraya, yüzde 25 zam yapılması halinde 35 bin 94 liraya, yüzde 30 zam yapılması halinde ise yaklaşık 36 bin 498 liraya yükselecek.

Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

3 senaryo üzerinden zamlı maaş hesaplama tablosu şu şekilde:

Mevcut net ücret %20 zamlı net %25 zamlı net %30 zamlı net
28.075,50 TL 33.690,60 TL 35.094,38 TL 36.498,15 TL
30.000 TL 36.000 TL 37.500 TL 39.000 TL
35.000 TL 42.000 TL 43.750 TL 45.500 TL
40.000 TL 48.000 TL 50.000 TL 52.000 TL
45.000 TL 54.000 TL 56.250 TL 58.500 TL
50.000 TL 60.000 TL 62.500 TL 65.000 TL
55.000 TL 66.000 TL 68.750 TL 71.500 TL
60.000 TL 72.000 TL 75.000 TL 78.000 TL
65.000 TL 78.000 TL 81.250 TL 84.500 TL
70.000 TL 84.000 TL 87.500 TL 91.000 TL
75.000 TL 90.000 TL 93.750 TL 97.500 TL
80.000 TL 96.000 TL 100.000 TL 104.000 TL
85.000 TL 102.000 TL 106.250 TL 110.500 TL
90.000 TL 108.000 TL 112.500 TL 117.000 TL
95.000 TL 114.000 TL 118.750 TL 123.500 TL
100.000 TL 120.000 TL 125.000 TL 130.000 TL
Yeni asgari ücret bu 3 rakam gündemde! İşte masadaki zam senaryoları

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret hükümetin hakemliğinde işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki asgari ücret sürecinde komisyonun Aralık ayının başında çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı. Bu yıl da zam görüşmelerinin yine Aralık ayının ilk haftalarında başlaması ve ay sonuna doğru kesin rakamın belirlenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ASGARİ ÜCRET