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Yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğal gaz tüketim desteği... Milyarlarca liralık sosyal yardım! Hepsi tek tek sıralandı
Yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğal gaz tüketim desteği... Milyarlarca liralık sosyal yardım! Hepsi tek tek sıralandı
Yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğal gaz tüketim desteği gibi milyonlara ulaşan sosyal yardımlar hız kesmeden vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle vatandaşlara ulaştırılan yardımlar yılın ilk 6 ayında 194.2 milyar TL'ye ulaştı. Dev sosyal yardım desteklerinin detayları İŞ'İN DOĞRUSU'nda...
Giriş Tarihi: 27.07.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 06:23