Yeni doğan yardımı, vefat yardımı, doğal gaz tüketim desteği... Milyarlarca liralık sosyal yardım! Hepsi tek tek sıralandı

YENİ DOĞUM YARDIMI

1'nci çocuk için 5 bin TL, 2'nci çocuk için 5 yaşını bitirene kadar her ay 1.500 TL ile 3'ncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını bitiren kadar her ay 5 bin TL düzenli ödeme yapılıyor. 29 Temmuz 2026 itibarıyla 1 milyon 175 bin 601 anneye sağlanan toplam destek 22.5 milyar TL'ye çıkacak. İkiz ve üçüz gibi çoklu doğumlarda ise çocuk başına iki ayda bir 2 bin TL ödeme yapılıyor.