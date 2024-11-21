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Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanıyor. Ücretlere yapılan zamlar Ocak ayındaki enflasyona göre artış alan emekliler için refah payı konusunda referans oluyor. Asgari ücret zammı emekliye zam oranları üzerinde olurken geçtiğimiz yılların tersine bu yıl emekli artışı asgari ücreti geçmiş oldu. Peki 2025 yılında emekliye zam ve asgari ücret zammı oranları yüzde kaç olacak? İşte kalem kalem asgari ücret ve emekli zammı arasındaki o ilişki…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:47
Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...

Milyonlarca vatandaş ocak ayında yapılacak emekli zammı ve asgari ücret zammı için odaklanmış durumda. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonuna göre hesaplar yapıyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.

Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...

ENFLASYON HESABI YAPILIYOR

Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oranı yüzde 12.06 olarak hesaplanmıştı. Şimdi Kasım ve Aralık ayı enflasyonları da buna eklenerek 6 aylık oran ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek. Memurlar için oluşacak oran sosyal destekleri de aynı oranda artıracak.

Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...

ÜCRET ARTIŞI NASIL BELİRLENİYOR

Asgari ücret belirlenirken enflasyon rakamları direkt etki etmiyor. Zaten Aralık ayında enflasyon ile ilgili kesin rakamlar da ortaya çıkmıyor. Ancak yapılan tahminler yıl içindeki enflasyon oranları asgari ücret belirlenirken en önemli veri olarak pazarlık masasına geliyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında da genellikle enflasyon rakamlarının üzerinde artış yapıldığı görülüyor.

Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...

ÜCRETLER EMEKLİYİ ETKİLER Mİ?

Aralık ayında toplanan Asgari Ücret tespit komisyonu tarafından açıklanan ücret zam oranı Ocak ayında enflasyon artışı alan emekliler ve memurlar için de bir referans teşkil ediyor. 6 ayda bir artış alan emekliler ve memurlar için ortaya çıkan 6 aylık enflasyona bir refah payı eklenip eklenmeyeceği kararında asgari ücrete yapılan zam oranı etkili oluyor.

Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...

ASGARİ ÜCRET NASIL ARTTI

Son 5 yıla bakıldığında asgari ücret artışlarının yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarındaki ara zamlarla asgari ücret artışının yüzde 100 oranlarını bulduğu ve gerçekleşen enflasyonun üzerine çıktığı görülüyor.

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