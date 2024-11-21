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Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...
Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanıyor. Ücretlere yapılan zamlar Ocak ayındaki enflasyona göre artış alan emekliler için refah payı konusunda referans oluyor. Asgari ücret zammı emekliye zam oranları üzerinde olurken geçtiğimiz yılların tersine bu yıl emekli artışı asgari ücreti geçmiş oldu. Peki 2025 yılında emekliye zam ve asgari ücret zammı oranları yüzde kaç olacak? İşte kalem kalem asgari ücret ve emekli zammı arasındaki o ilişki…
Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:47