Emekli zammı için asgari ücret ayarı! 2025 zamları için çok önemli bir ipucu: Emekliye zam için herkesin gözü o oranda...

Milyonlarca vatandaş ocak ayında yapılacak emekli zammı ve asgari ücret zammı için odaklanmış durumda. Emekliler için 6 aylık enflasyon oranları beklenirken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyonuna göre hesaplar yapıyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark için 6 aylık enflasyon rakamını bekliyor. Bu kesimlerin dışında memurlara yapılacak zam oranını merak eden bir kesim de sosyal yardım alanlar. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler de memurlara yapılacak zam oranı kadar artacak.