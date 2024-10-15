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Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adresi Ankara'ydı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun arası bir kez daha açıldı. Mansur Yavaş'ın yerel seçim döneminde adaylığını istemediği Erdal Beşikçioğlu'nun gerilimi şimdi de yeşil sahaya sıçradı. Öyle ki Erdal Beşikçioğlu'nun, yönetim kadrosunda Mansur Yavaş'a yakın isimlerin bulunduğu Etimesgut Belediyespor'a ihtarname yolladı. Alınan kararla kulübün adı ve logosu değiştirdiği ortaya çıktı! İşte detaylar…

TOLGA ÖZLÜ
Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 10:21
Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

Erdal Beşikçioğlu ile Etimesgut Belediyespor yönetimi arasındaki kriz devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'nin, Etimesgut Belediyespor kulübüne 10 Ekim tarihinde bir ihtarname göndererek, belediyenin isminin ve logosunun kaldırılmasını istemesinin ardından. kulüp yönetimi, "Etimesgutspor" olarak ismini değiştirme kararı aldı. Bu olayların Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş çekişmesinin bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

Etimesgut Belediyespor, resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, kulübün isminin değiştirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Etimesgut Belediye Meclisi, kulübe bir ihtarname göndererek, kulübün "Etimesgut Belediyesi" yazan ismini ve logosunu değiştirilmesini istedi.

Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

Kulübe ulaşan bu ihtarname sonucunda, yönetim kurulu isim ve logo değişikliğine gitmek durumunda kaldı. İsmi Etimesgutspor olarak değiştirilen kulüp, logosunda da değişikliğe gitti.

Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

İHTARNAME SONRASI ADI VE LOGOSU DEĞİŞTİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Taraftarlarımız, Etimesgut Belediyesi tarafından kulübümüze gönderilen, 10 Ekim 2024 tarihli ihtarnamede yer alan Meclis kararında kulübümüzün Etimesgut Belediyesi ismini ve logosunu kullanmasının uygun olmadığı kararı yer almaktadır. Kulübümüze ulaşan bu ihtarname sonucunda yönetim kurulumuz, isim ve logo değişikliğine gitme kararı almıştır. Kulübümüz, federe olduğu 1954 yılından bugüne kadar siyah beyaz renkleriyle ilçemiz ile bütünleşmiş, Etimesgut'lu gençlerin umudu olmuştur. Yönetim kurulumuz yaptığı toplantı sonucunda kulübümüzün ve ilçemizin geleneklerine bağlı kalarak 'ETİMESGUT SPOR' ismiyle yola devam etme kararı almıştır. İlerleyen günlerde yeni logomuzu taraftarlarımızın ve kamuoyunun beğenilerine sunacağız. Saygılarımızla... Etimesgut Spor Yönetim Kurulu."

Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

ETİMESGUT BELEDİYESİ KULÜP OTOBÜSÜNE EL KOYMUŞ VE BELEDİYE PERSONELİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

Krizin ilk zamanlarında Halk Eğitim Merkezi ve İl Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 8 bin 500 öğrenciye ücretsiz spor eğitimi verilen spor salonunda bulunan personelleri geri çekmiş, ücretsiz hizmet veren kurslar 750 TL olarak hizmet etmeye başlamıştı.

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