Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

SON DAKİKA... Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adresi Ankara'ydı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun arası bir kez daha açıldı. Mansur Yavaş'ın yerel seçim döneminde adaylığını istemediği Erdal Beşikçioğlu'nun gerilimi şimdi de yeşil sahaya sıçradı. Öyle ki Erdal Beşikçioğlu'nun, yönetim kadrosunda Mansur Yavaş'a yakın isimlerin bulunduğu Etimesgut Belediyespor'a ihtarname yolladı. Alınan kararla kulübün adı ve logosu değiştirdiği ortaya çıktı! İşte detaylar…