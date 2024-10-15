Mansur Yavaş ile Erdal Beşikçioğlu arasında Etimesgut Belediyespor gerilimi: İhtarname gönderdi kulübün adı değişti!

İHTARNAME SONRASI ADI VE LOGOSU DEĞİŞTİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Taraftarlarımız, Etimesgut Belediyesi tarafından kulübümüze gönderilen, 10 Ekim 2024 tarihli ihtarnamede yer alan Meclis kararında kulübümüzün Etimesgut Belediyesi ismini ve logosunu kullanmasının uygun olmadığı kararı yer almaktadır. Kulübümüze ulaşan bu ihtarname sonucunda yönetim kurulumuz, isim ve logo değişikliğine gitme kararı almıştır. Kulübümüz, federe olduğu 1954 yılından bugüne kadar siyah beyaz renkleriyle ilçemiz ile bütünleşmiş, Etimesgut'lu gençlerin umudu olmuştur. Yönetim kurulumuz yaptığı toplantı sonucunda kulübümüzün ve ilçemizin geleneklerine bağlı kalarak 'ETİMESGUT SPOR' ismiyle yola devam etme kararı almıştır. İlerleyen günlerde yeni logomuzu taraftarlarımızın ve kamuoyunun beğenilerine sunacağız. Saygılarımızla... Etimesgut Spor Yönetim Kurulu."