Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

Son dakika habri: İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 1 numaralı zanlısı İmamoğlu, duruşmada suçlamaları yanıtsız bıraktı. Dedesinin gaziliğinden yazdığı kitaba, fon krizinden Trabzon'un kurtuluşuna kadar farklı konulara giren İmamoğlu, iddiaları görmezden geldi.

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SABAH
Giriş Tarihi: 15.10.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 06:43
SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

Son dakika haberi: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 98. duruşması dün görüldü. 143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği soruşturmada 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ise savunma yapmak yerine yine şov yapmayı tercih etti.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

53'ü tutuklu, 414 sanıklı davada, 2. celsenin 34. gününde Sarıyer'deki rüşvet villarından makam odalarında alınan rüşvet iddialarına, hakkındaki birçok suçlamaya karşı soruları yanıtsız bırakan İmamoğlu, avukatlık mesleğinden Trabzon'un kurtuluşuna, Fatih Sultan Mehmed'den İstanbul'un işgaline kadar davayla alakası olmayan konuları gündeme getirdi.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

'LİSANS MEZUNUYUM' DEDİ

161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği iddianamede, Sarıyer'deki Ali Nuhoğlu'ndan aldığı rüşvet villalarından ve makam odalarında alınan rüşvetlerden bahsetmeyen İmamoğlu hakkındaki birçok suçlamaya karşı tek bir savunma yapmadı.
Ailesinin yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı Yeni Parti milletvekillerinin de takip ettiği duruşmada İmamoğlu, aylık gelirinin 250-300 bin lira olarak açıkladı.

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SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

İstanbul Üniversitesi tarafından usulsüz yatay geçiş nedeniyle lisans diploması "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilen, ardından lisans mezuniyeti koşulunu karşılamadığı için yüksek lisans diploması da geçersiz sayılan İmamoğlu, mahkemede eğitim durumunu "yüksek lisans mezunu" olarak bildirdi.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

ANILARDAN BAHSETTİ

İmamoğlu, konuşmasının büyük bölümünü konuyla tamamen ilgisiz başlıklara ayırdı.
İhale süreçleri, rüşvet iddiaları ve kamu kaynaklarının akıbeti hakkında tek bir somut savunma yapmayan İmamoğlu savunmasını milli ve manevi değerler arkasına saklamaya çalıştı.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

Dedesinin gazi oluşu, Cumhuriyet Bayramı, şehitler ve gaziler gibi hassas konuları işleyerek kamuoyunda duygusal bir karşılık oluşturmayı hedefledi.
Duruşma boyunca Halk TV'nin kapatılması, medyaya baskı iddiaları ve operasyonlar üzerinden yeni bir tartışma alanı açmaya çalışan İmamoğlu, kamuoyunun dikkatini İBB yönetimindeki yolsuzluk ve şaibe iddialarından uzaklaştırmayı amaçladı.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

KİTABINI BİLE ANLATTI

Kendi yazdığı kitaptan dahi bahseden İmamoğlu, fon meselesine de değindi. İşadamlarını haraca bağlanmasıyla ilgili çok sayıda itirafçı işadamının anlatımlarını yok sayan İmamoğlu'nun, iddianamedeki ağır suçlamaları bilmezden geldi.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

MİLYARLARCA LİRA KAMU ZARARINA SEBEP OLDU

İmamoğlu'nun 2020-2025 yılları arasında sebep olduğu kamu zararı ve elde ettiği menfaat miktar tek tek dosyada anlatılmıştı.
İmamoğlu, savunmasının ilk gününde bu delilleri görmezden geldi. Kendi koordinesinde firari Murat Gülibrahimoğlu'nun yürüttüğü "kaçak hafriyat" sistemiyle 185 milyon 877 bin ton izinsiz hafriyat dökümü gerçekleştirilmişti.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

Sadece maden ruhsatlı alanlara yapılan kaçak hafriyat dökümleri neticesinde 2021-2025 yılları arasında 31 milyar liranın üzerinde gelir elde edildiği kaydedilmişti. Yapılan bu kaçak dökümlerin maden sahalarının zarar görmesine yol açmasıyla birlikte toplam 111 milyar lira kamu zararı oluşturulduğu belgelenmişti.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

İBB tarafından 14 yurtdışı finansmandan, başta "raylı sistemlerde" kullanılmak üzere, yatırıldığı günkü kur baz alındığında toplam 69 milyar 516 milyon liralık başka ödemelerde kullanılmaması gereken kredi alındığı ortaya çıkmıştı. Alınan bu kredilerin amacı dışında kullanıldığı; 18 milyar 846 milyonunun yurtdışı finansal kuruluşlara gönderildiği, 13 milyar 836 milyon 609 bin lirasının ise iştirak şirketleri üzerinden İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne bağlı ve yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı belgelerle doğrulanmıştı.
Bu suretle, yurtdışı finansmanlar üzerinden toplam 39 milyar 872 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu görüldü.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

A TAKIMI İTİRAF ETMİŞTİ

Aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren A takımında bulunan eski İBB Meclisi İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, Nuhoğlu İnşaat'ın sahibi Ali Nuhoğlu, İmamoğlu'nun kasası inşaatçı işadamı Adem Soytekin'in de bulunduğu 73 itirafçı sanıktan

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

41'i davada ifade verdi. Mahkemede İmamoğlu'nun A takımından olan bu isimler, işadamlarını nasıl haraca bağladıklarını, İmamoğlu'nun İBB'nin nimetlerini cumhurbaşkanlığı adaylığı için nasıl kullandığını yüzüne vurdu.

SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

Çok sayıda rüşvet suçuna karışan işadamı da milyarlarca lirayı bulan rüşvetleri tek tek hangi isimlere teslim ettiklerini dekontlarına varıncaya kadar delilleriyle dile getirdi.

#EKREM İMAMOĞLU #İBB