SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var

İBB tarafından 14 yurtdışı finansmandan, başta "raylı sistemlerde" kullanılmak üzere, yatırıldığı günkü kur baz alındığında toplam 69 milyar 516 milyon liralık başka ödemelerde kullanılmaması gereken kredi alındığı ortaya çıkmıştı. Alınan bu kredilerin amacı dışında kullanıldığı; 18 milyar 846 milyonunun yurtdışı finansal kuruluşlara gönderildiği, 13 milyar 836 milyon 609 bin lirasının ise iştirak şirketleri üzerinden İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne bağlı ve yakın olduğu tespit edilen şirketlere aktarıldığı belgelerle doğrulanmıştı.

Bu suretle, yurtdışı finansmanlar üzerinden toplam 39 milyar 872 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu görüldü.