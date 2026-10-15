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SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var
SON DAKİKA | A takımı itiraf etmişti! Ekrem İmamoğlu 161 milyarlık vurguna yanıt veremedi: Savunma yok siyası şov var
Son dakika habri: İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının 1 numaralı zanlısı İmamoğlu, duruşmada suçlamaları yanıtsız bıraktı. Dedesinin gaziliğinden yazdığı kitaba, fon krizinden Trabzon'un kurtuluşuna kadar farklı konulara giren İmamoğlu, iddiaları görmezden geldi.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 06:43