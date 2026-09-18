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SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı'ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

Son dakika haberi: Takoz siyasetinin engelleme çabalarına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle hayata geçirilen İstanbul Havalimanı, Avrupa'da havacılığın zirvesine yerleşti. Vizyon proje, bugün açılacak olan 6. pistle birlikte yılda 90 milyon yolcu hedefine doğru koşuyor.

HARUN SEKMEN
Giriş Tarihi: 18.09.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 06:30
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

Son dakika haberi: Türkiye'nin kalkınma hamleleri, dünde kalmış sığ itirazların ve vizyonsuz engelleme çabalarının gölgesinde değil; üretilen büyük eserlerin aydınlığında yükselmeye devam ediyor.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

Merhum Adnan Menderes'in İstanbul'a kazandırdığı Vatan Caddesi inşa edilirken, "Buraya uçak mı indireceksiniz?" diye alay eden sığ anlayış, yıllar sonra ağaç bahanesiyle gerçekleştirilen Gezi Parkı eylemlerinde aynı yıkıcı refleksle yeniden hortlamıştı.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

Yabancı mihrakların da desteği ile yapılan Gezi provokasyonunda dev prestij projelerinin, özellikle de İstanbul Havalimanı'nın durdurulması bir şart gibi masaya konulmuştu. "Kuşların göç yolu", "Sert rüzgârdan uçak inemez" bahaneleriyle kamuoyu algısı yürütülmeye çalışılmıştı.

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SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

1787 GÜNLÜK UÇUŞ

ALMANYA'YI GERİDE BIRAKTIK

Tüm engelleme çabalarına rağmen 2014'te inşa çalışmalarına başlanan İstanbul Havalimanı, açıldığı 2018'den bu yana Türkiye'nin yüz akı oldu. Türkiye, İstanbul Havalimanı'nı sadece 4.5 yılda tamamlayarak küresel havacılığın zirvesine yerleşti.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

Türkiye, bu alanda Almanya'yı da geride bıraktı. Türkiye, İstanbul Havalimanı'nı 2014'te başlatıp 2018'de 4.5 yılda bitirirken, Almanya 2006'da başladığı Berlin Havalimanı'nı ancak 2020'de açabildi.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

110 HAVAYOLU ŞİRKETİ

Frankfurt Havalimanı'nda ise temeli 2015'te atılan Terminal 3 projesi krizler nedeniyle ancak 2026'da hizmete girebildi. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan dev esere yönelik haksız eleştirilere en somut yanıtlardan biri bugün veriliyor.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini ve operasyonel gücünü zirveye taşıyacak olan 4. ana pist, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün düzenlenen törenle hizmete açılıyor. 4. ana pistin açılmasıyla birlikte aktif pist sayısı 6'ya çıkacak.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

290 BİN GÜNLÜK YOLCU

EN YOĞUN HAVALİMANI

İç ve dış engelleme girişimlerine rağmen rekor bir hızla tamamlanarak küresel havacılık diplomasisinde dengeleri değiştiren İstanbul Havalimanı, operasyonel kapasitesiyle Avrupa'nın tartışmasız en yoğun merkezi haline geldi.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

6. PİSTİN AÇILIŞINI BAŞKAN ERDOĞAN YAPACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini bugün yapılacak törenle hizmete açacak. Bu yatırımla birlikte, halihazırda kuzey-güney doğrultusunda 3 ana ve 2 yedek pistle hizmet veren havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükselecek.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

Yeni pist, aynı zamanda havalimanının Doğu-Batı ekseninde inşa edilen ilk beton pisti olma özelliğini taşıyor. 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde tasarlanan pist, havacılık operasyonlarına büyük katkı sağlayacak.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

340 UÇUŞ NOKTASI

HAVADA KALIŞ SÜRESİ KISALACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya da değinerek, "Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.

SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

2 MİLYON TON KARGO

Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak."

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #İSTANBUL HAVALİMANI