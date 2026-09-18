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SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı'ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı
SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı'ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı
Son dakika haberi: Takoz siyasetinin engelleme çabalarına rağmen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle hayata geçirilen İstanbul Havalimanı, Avrupa'da havacılığın zirvesine yerleşti. Vizyon proje, bugün açılacak olan 6. pistle birlikte yılda 90 milyon yolcu hedefine doğru koşuyor.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 06:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 06:30