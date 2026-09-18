SON DAKİKA | Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul Havalimanı’ndan dünyaya açılan 6. gurur kapısı

Yabancı mihrakların da desteği ile yapılan Gezi provokasyonunda dev prestij projelerinin, özellikle de İstanbul Havalimanı'nın durdurulması bir şart gibi masaya konulmuştu. "Kuşların göç yolu", "Sert rüzgârdan uçak inemez" bahaneleriyle kamuoyu algısı yürütülmeye çalışılmıştı.