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SON DAKİKA | Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

Son dakika haberi: Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eși, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette özel harekat destekli arama devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ziya RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 19.08.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:59
SON DAKİKA | Adana’da Furkan Vakfı’na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

Son dakika haberi: Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

SON DAKİKA | Adana’da Furkan Vakfı’na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul ve eși polis ekiplerince gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Adana’da Furkan Vakfı’na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

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SON DAKİKA | Adana’da Furkan Vakfı’na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

ÖZEL HAREKAT DA KATILDI

Öte yandan operasyonun düzenlendiği Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde hareketli dakikalar yaşandı.

SON DAKİKA | Adana’da Furkan Vakfı’na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

Kuytul'un evinin bulunduğu sokak ve çevresinde, çevik kuvvet ile özel harekat polisleri koordineli şekilde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

SON DAKİKA | Adana’da Furkan Vakfı’na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, ekiplerin söz konusu ikametteki arama çalışmaları detaylı bir şekilde sürdürülüyor.