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SON DAKİKA | Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında
SON DAKİKA | Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon: Alparslan Kuytul, eşi ve çok sayıda kişi gözaltında
Son dakika haberi: Adana'da Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eși, sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonuyla gözaltına alındı. Seyhan ilçesindeki ikamette özel harekat destekli arama devam ederken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 07:22
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 07:59