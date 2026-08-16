Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında tek bir adreste kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen yaklaşık 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:55 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 14:37
SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürdürülürken, ekiplerce gerçekleştirilen bir aramada dikkat çeken miktarda altın ele geçirildi.

SON DAKİKA: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi | Video

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

TEK ADRESTE 200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN

Edinilen bilgilere göre, Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yürütülen arama çalışmaları kapsamında belirlenen tek bir adreste arama yapıldı.

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SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Aramada, kaynağı belirsiz olduğu değerlendirilen 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu belirtildi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Altınlara el konulurken, ele geçirilen değerli madenlerin kaynağı ve soruşturma kapsamındaki bağlantılarının belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

FİRARİ HİLMİ TUNA KURİŞ ARANIYOR

Soruşturmanın önemli şüphelileri arasında yer alan Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Öte yandan soruşturma kapsamında örgütün mali yapılanması, finansal hareketleri ve elde edilen mal varlıklarının kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

1,34 MİLYAR LİRALIK ALTIN İNCELEME ALTINDA

Tek bir adreste ele geçirilen 200 kilogram külçe altının yaklaşık 1,34 milyar TL değerinde olması, soruşturmadaki mali boyutu yeniden gündeme getirdi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen altınların kim tarafından, hangi kaynakla ve ne amaçla temin edildiğinin belirlenmesi için adli ve mali inceleme yapılacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alihan Kuriş'in tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, ele geçirilen altınlarla ilgili incelemenin de soruşturma dosyası kapsamında sürdürüldüğü öğrenildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI