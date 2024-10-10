Trend Galeri Trend Gündem

SON DAKİKA: Altın fiyatları direksiyonu yukarı kırdı! 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları peş peşe kırdığı rekorların ardından ekim ayının 2. haftasına düzeltme hareketleriyle başladı. Haftanın ilk 3 işlem gününde yatırımcısına alım fırsatı veren altın fiyatları, 4. işlem gününde yönünü yukarı çevirdi. ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla da rotasını daha yukarılara çevirdi. Veri sonrası ONS 2627 dolara kadar yükselirken, onu takip eden gram altın ise 2882 TL'ye kadar çıktı. Öte yandan UBS ve BMI analistleri altın fiyatları hakkında dikkat çeken analizler kaleme aldı. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte 10 Ekim 2024 güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.10.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:41
SON DAKİKA: Altın fiyatları direksiyonu yukarı kırdı! 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları haftanın 4. işlem gününde düzeltme hareketlerine ara verdi. Yönünü yukarı çeviren ons altın, ABD enflasyon verisi sonrası daha da yükseldi. ONS'u izleyen gram altın fiyatı da yükseldi. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatı ile birlikte dikkat çeken altın analizleri...

SON DAKİKA: Altın fiyatları direksiyonu yukarı kırdı! 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GÖSTERGELERİ YEŞİL YANIYOR

Fed'in faiz indiriminden sonra güçlenen altın fiyatları, ABD'den gelen veri akışıyla birlikte yükselişlerden destek buluyor. ABD'de enflasyonun eylülde beklentileri aşması altında haftanın 4. işlem gününde başlayan yükselişe destek verdi. Haftanın ilk 3 işlem gününde göstergeleri kırmızı yanan ons altın şu an 2620 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. ONS bazlı fiyatlamalarına devam eden gram altın ise 2880 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Piyasada beklenti Fed'in Kasım ve Aralık ayında 25'er baz puan faiz indirimine gideceği şeklindeydi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları direksiyonu yukarı kırdı! 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

UBS, ONS ALTIN FİYATININ 2025 ORTASINDA 2850 DOLARA ULAŞACAĞINI ÖNGÖRDÜ

UBS, piyasaların son zamanlarda Fed'in para politikasını gevşetme hızına ilişkin beklentileri azalttıklarını, ancak Fed'den daha fazla indirim beklentisinin devam ettiğini bildirdi.

"Altın tarihsel olarak Fed'in ilk faiz indiriminden sonraki altı ayda %10'a varan bir yükseliş gösterdi ve ETF talebi ivme kazanıyor" değerlendirmesini yapan UBS, "Çinli yatırımcılardan gelen temel talep sağlam kalmaya devam ederken, mücevher tüketiminin önümüzdeki aylarda mevsimsel bir toparlanma görmesi bekleniyor" dedi.

"Altın için güçlü merkez bankası alımları görmeye devam ediyoruz" diyen UBS, hızla yaklaşan ABD seçimlerine ilişkin belirsizliğin altın fiyatını desteklemesi gerektiğine inandılarını belirtti.

UBS stratejistleri ons altın fiyatının 2025 ortasına kadar 2850 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları direksiyonu yukarı kırdı! 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

BMI'DEM DİKKAT ÇEKEN 'ALTIN FİYATLARI' ANALİZİ

BMI analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda Covid-19 öncesi seviyelere kıyasla yüksek kalması gerektiğini savundular.

Bununla birlikte, BMI analistleri, özellikle eski Başkan Donald Trump'ın yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, değerli metal için bazı aşağı yönlü riskler olduğunu, bunun doları destekleyeceğini ve altın fiyatlarını aşağı çekeceğini öne sürdürler.

Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI, 2024 spot altın ortalama fiyat tahminini ons başına 2.250 dolardan 2.375 dolara yükseltti ve fiyatların önümüzdeki aylarda ons başına 2.500-2.800 dolar aralığında işlem görmesini beklediğini birdirdi.

Analistler, fiyatların ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminden ve yüksek jeopolitik tansiyondan destek alması nedeniyle BMI'ın 2024 sonu ile 2025 başı için altına karşı nötr'den yükselişe doğru giden eğiliminde olduğunu belirttiler.

Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar:

SON DAKİKA: Altın fiyatları direksiyonu yukarı kırdı! 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.625,41 dolar
SATIŞ: 2.625,80 dolar

SON DAKİKA SON DAKİKA