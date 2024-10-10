SON DAKİKA: Altın fiyatları direksiyonu yukarı kırdı! 10 Ekim 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

BMI'DEM DİKKAT ÇEKEN 'ALTIN FİYATLARI' ANALİZİ

BMI analistleri, altın fiyatlarının önümüzdeki yıllarda Covid-19 öncesi seviyelere kıyasla yüksek kalması gerektiğini savundular.

Bununla birlikte, BMI analistleri, özellikle eski Başkan Donald Trump'ın yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini kazanması durumunda, değerli metal için bazı aşağı yönlü riskler olduğunu, bunun doları destekleyeceğini ve altın fiyatlarını aşağı çekeceğini öne sürdürler.

Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI, 2024 spot altın ortalama fiyat tahminini ons başına 2.250 dolardan 2.375 dolara yükseltti ve fiyatların önümüzdeki aylarda ons başına 2.500-2.800 dolar aralığında işlem görmesini beklediğini birdirdi.

Analistler, fiyatların ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminden ve yüksek jeopolitik tansiyondan destek alması nedeniyle BMI'ın 2024 sonu ile 2025 başı için altına karşı nötr'den yükselişe doğru giden eğiliminde olduğunu belirttiler.

Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar: