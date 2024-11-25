Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı'da: İşte güncel altın fiyatları

SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı'da: İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları son dönemlerin en hareketli günlerini geçiriyor. ABD başkanlık koltuğuna Donald Trump'ın oturmasıyla yüzde 7'ye yakın kayıp yaşayan altın, küresel risklerin yeniden körüklenmesiyle kayıplarını geri aldı. Ancak, yeni haftaya beş seanslık rallinin ardından düşüşle başladı. Ons altın grafiğindeki hareketler gram altın fiyatlarını da etkiledi. İşte altın piyasalarında son durum...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:28
SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı’da: İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ve siyasi gelişmelerin ortasında yön bulmaya çalışıyor. Donald Trump'ın iktidara gelmesi sonrasında faiz kararlarında yeni politikalar izleneceğine dair beklentiler altın piyasalarında sert rüzgarların esmesine neden oldu.

SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı’da: İşte güncel altın fiyatları

Piyasalar ABD'de yaşanan gelişmelere odaklanırken altın fiyatları yön değişti. Ons altındaki düşüşler gram altın fiyatları için yeni seviyelerin tellafuz edilmesine neden oldu.

SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı’da: İşte güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları haftaya değer kaybederek başladı. Geride bıraktığımız haftada yeniden 3 bin lira seviyelerini gören gram altın 25 Kasım tarihinde güne 2 bin 966 liradan başladı. Kapalıçarşı piyasasında ise alım satımlarda 3.144,96 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Ons altın çıktığı 2 bin 700 dolar seviyelerinin gerisine düşerek 2 bin 675 doları gördü.

SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı’da: İşte güncel altın fiyatları

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Merkez bankalarından küçük yatırımcıya kadar dünyada milyarca insanı ilgilendiren altın fiyatları Türkiye'de de takip ediliyor. Altın beş seans üst üste yükseliş kaydettiği ralliyi sonlandırdı. Yatırımcıların yükselen fiyatlar karşısında kar satışlarına gitmesi fiyatların düşmesinde etkili oldu.

SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı’da: İşte güncel altın fiyatları

YENİ HAZİNE BAKANININ ETKİSİ

Trump, ABD Hazine Bakanlığı için hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday gösterdi. Bessent'in gümrük anlaşması ve vergi indirimleri için alacağı karar merak edilirken altın dolar endeksindeki gerilemeye rağmen değer kaybetti.

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