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SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı'da: İşte güncel altın fiyatları
SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı'da: İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dönemlerin en hareketli günlerini geçiriyor. ABD başkanlık koltuğuna Donald Trump'ın oturmasıyla yüzde 7'ye yakın kayıp yaşayan altın, küresel risklerin yeniden körüklenmesiyle kayıplarını geri aldı. Ancak, yeni haftaya beş seanslık rallinin ardından düşüşle başladı. Ons altın grafiğindeki hareketler gram altın fiyatlarını da etkiledi. İşte altın piyasalarında son durum...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:28