SON DAKİKA! Altın neden düşüyor? Yatırımcının gözü Kapalıçarşı’da: İşte güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları haftaya değer kaybederek başladı. Geride bıraktığımız haftada yeniden 3 bin lira seviyelerini gören gram altın 25 Kasım tarihinde güne 2 bin 966 liradan başladı. Kapalıçarşı piyasasında ise alım satımlarda 3.144,96 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Ons altın çıktığı 2 bin 700 dolar seviyelerinin gerisine düşerek 2 bin 675 doları gördü.