Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

Son dakika haberi:Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti kararlaştırmak üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sona erdi.Toplantı başlamadan önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" dedi. İlk toplantı sonrası yapılan açıklamaların ardından ikinci toplantı tarihi de belli oldu. Peki, 2025 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 17:13
SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

Son dakika haberi: İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında saat 16:00'da başladı. Milyonların gözü merakla beklenen asgari ücret zam oranına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmalara başlayacağız. Rakamlar üzerine şu an konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

ASGARİ ÜCRETTE 2. TOPLANTI 16 ARALIK'TA

Asgari ücret için 2. toplantı tarihi 16 Aralık olarak bildirildi.

BAKAN IŞIKHAN: HEM İŞÇİ HEM DE İŞVEREN LEHİNE OLACAK

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Işıkhan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti: Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Çalışmalara başlayacağız. Rakamlar üzerine şu an konuşmak için çok erken.

SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NİHAİ KARARI VERECEK

Mutlaka bir rakam olacak, aralık ayının sonuna geldiğimizde. Tespit Komisyonumuz nihai kararı verdiğinde milletimizin bilgisine sunacağız. Daha önce başarıyla, sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de hükümet temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz.

SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

Çünkü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal diyaloga çok önem veriyoruz. Sosyal diyalogda çözemeyeceğiniz, Türkiye'nin çalışma hayatında herhangi bir sorun olmadığını da özellikle vurgulamak isterim. Cumhurbaşkanımız asgari ücret ve sabit gelirlilerle ilgili değerlendirmelerini ifade etti. Mutlaka dikkate alacağız.

SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan asgari ücret zammına ilişkin pek çok senaryo masada yer alacak. Toplantılarda yer alan tüm temsilciler taleplerini dile getirdikten sonra yeni yılda geçerli olacak rakam belli olacak. 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları göz önünde bulundurulacak. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması halinde 20 bin 402 lira, yüzde 25 zamla 21 bin 252 lira, yüzde 30 zamla 22 bin 102 lira, yüzde 35 zamla 22 bin 502 lira, yüzde 40 zamla 23 bin 802 olacak.

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