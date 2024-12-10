SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

Son dakika haberi:Yeni yılda uygulanacak asgari ücreti kararlaştırmak üzere toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sona erdi.Toplantı başlamadan önce açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" dedi. İlk toplantı sonrası yapılan açıklamaların ardından ikinci toplantı tarihi de belli oldu. Peki, 2025 yılında asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...