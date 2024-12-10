SON DAKİKA! Asgari Ücret Komisyonu toplantısı sona erdi: Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ilk açıklamalar...

ASGARİ ÜCRETTE 2. TOPLANTI 16 ARALIK'TA

Asgari ücret için 2. toplantı tarihi 16 Aralık olarak bildirildi.

BAKAN IŞIKHAN: HEM İŞÇİ HEM DE İŞVEREN LEHİNE OLACAK

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Işıkhan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti: Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Çalışmalara başlayacağız. Rakamlar üzerine şu an konuşmak için çok erken.