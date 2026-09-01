SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

Bolu Belediyesi'nin araç ve iş makinesi kiralama ihalesine ilişkin soruşturmada bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda, çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilen araçlar üzerinden yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme yapıldığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Özcan'ın başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.