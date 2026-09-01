SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu kayıtlar üzerinden yüklenici firmaya ödeme yapıldığı değerlendirildi. Bilirkişi raporuna göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme yapıldı.