Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

Bolu Belediyesi'nin araç ve iş makinesi kiralama ihalesine ilişkin soruşturmada bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda, çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilen araçlar üzerinden yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme yapıldığı değerlendirildi. Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Özcan'ın başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle diğer 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 01.09.2026 08:56 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 09:38
SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen araç ve iş makinesi kiralama ihalesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli tespitlere ulaşıldı.

SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

Başsavcılığın soruşturma dosyası kapsamında incelenen, "Katı Atıkların Toplanması, Taşınması ve Genel Temizlik Hizmetlerinde Kullanmak Üzere Şoförsüz Araç ve İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alım İşi" ihalesine ilişkin bilirkişi incelemeleri tamamlandı. Bilirkişi raporunun mahiyeti, şüpheli sayısı ve tespit edilen kamu zararı dikkate alınarak ihale yönünden soruşturmanın ayrı yürütülmesine karar verildi. Dosya tefrik edilerek yeni bir soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

34,2 MİLYON LİRALIK FAZLA ÖDEME TESPİTİ

25 Ağustos 2026 tarihli bilirkişi raporunda, ihale ve sözleşmenin uygulanması aşamalarında çeşitli usulsüzlükler bulunduğuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Raporda özellikle araçların fiili çalışma durumlarının tespitine yönelik kayıtlar karşılaştırıldı. Arvento Mobil Sistemler A.Ş.'den temin edilen araç takip sistemi kayıtları; Bolu Belediyesinden alınan çöp döküm sahası kayıtları ve aylık puantaj cetvelleriyle karşılaştırıldı.

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SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

Teknik incelemede, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu kayıtlar üzerinden yüklenici firmaya ödeme yapıldığı değerlendirildi. Bilirkişi raporuna göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen 19 ayrı hak ediş kapsamında MCY-Yeşilçam İş Ortaklığına fiyat farkı ve KDV dahil 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruş fazla ve yersiz ödeme yapıldı.

SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

İHALE SÜRECİNDEKİ ŞİRKETLER DE MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında yalnızca sözleşmenin uygulanması değil, ihale sürecinde yer alan şirketler ve yetkililerinin sorumlulukları da incelendi. Bilirkişi raporunda Ağaoğlu Danışmanlık, Ak Grup Sosyal Hizmetler, Ayşah İnşaat, Bilge Can İnşaat, Devtur Turizm, Eminel Temizlik, İsa Araç Kiralama ve Pak Temizlik ile bunların yetkilileri hakkında sorumluluk değerlendirmeleri yapıldı.

SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

TANJU ÖZCAN VE BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKINNDA DEĞERLENDİRME

Sözleşmenin uygulanması ve hak ediş süreçleri yönünden ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, gerçekleştirme görevlileri, muayene-kabul komisyonunda görev yapan belediye personeli ile ihale ve satın alma süreçlerinde görev alan kişiler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İşin yüklenicisi MCY-Yeşilçam İş Ortaklığı, şirket yetkilileri ve Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına belediye ile yapılan sözleşmeyi vekaleten imzalayan Yılmaz Erdoğan da soruşturma kapsamında şüpheli olarak yer aldı.

SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

23 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLI İŞLEM

Bilirkişi raporundaki tespitler ve 34 milyon 288 bin 376 lira 61 kuruşluk fazla ve yersiz ödeme değerlendirmesinin ardından soruşturma genişletildi. Toplam 23 şüpheli hakkında adli işlem yapılmasına karar verildi. Şüpheliler arasında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başka bir soruşturma kapsamında tutuklu olması nedeniyle, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

SON DAKİKA… Bolu Belediyesi’ne hayalet araç operasyonu! İhale ile 34 milyon TL’lik kamu zararı tespit edildi: 23 şüpheli hakkında işlem

SAAT 06.30'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla saat 06.30 itibarıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bolu dışında bulunan şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması ve delillere el konulması amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat gönderildi. Bolu'daki şüpheliler için ise gerekli mahkeme kararları alınarak İl Jandarma Komutanlığına arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

#TANJU ÖZCAN #BOLU BELEDİYESİ