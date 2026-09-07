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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede pes dedirten savunma! 390 bin avro para ve lüks tekneye 'aile borcu' kılıfı
SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun oğlundan mahkemede pes dedirten savunma! 390 bin avro para ve lüks tekneye "aile borcu" kılıfı
Son dakika haberi: İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu savunma yaptı. Oğul İmamoğlu, Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk sermaye ile 772 bin TL'lik sportif yelkenli alımını "borç" ve "aile içi destek" olarak savundu. Hırvatistan'a aktarılan yüz binlerce avroluk serveti ve lüks yelkenli alımına "annemden, babamdan borç aldım" diyen sanık İmamoğlu, MASAK raporlarını hedef aldı.
Giriş Tarihi: 07.09.2026 14:48
Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 14:49