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SON DAKİKA: Emekliye 2024'te yüksek emekli maaşı! Emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak: İşte o hesap...

Son dakika haberi...2024'de emekli olmanın yüzde 30 avantajlı olacağını gündeme getirdik. Bakanlık emeklilik sistemi için çalışma başlattı ancak değişiklik yapmadı. Emeklilik için bekleyen sigortalılar açısından belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Emeklilik için bu yıl daha avantajlı hale geldi. Bu yıl hesaplanan emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak. İşte o hesap…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:42
SON DAKİKA: Emekliye 2024’te yüksek emekli maaşı! Emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak: İşte o hesap...

Son dakika haberleri...Emeklilik için bekleyenler açısından 2024 yılının 2025 yılından daha avantajlı olacağını bu köşeden yazmış ve bu hesapları gündeme getirmiştik. Maaş hesaplamasından değil, tamamen enflasyon ve büyüme rakamlarıyla oluşturulan güncelleme katsayısından kaynaklı bu fark yaklaşık yüzde 30'ları buluyor. Yani 2024 yılında emekli olanların aylıkları 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha yüksek güncelleme katsayısı ile çarpılıyor.

SON DAKİKA: Emekliye 2024’te yüksek emekli maaşı! Emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak: İşte o hesap...

Konuyu Ağustos ayında gündeme getirdikten sonra kamuoyunda tartışma başlamış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ak Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler durumun değerlendirildiğini gerekirse düzenleme yapılabileceğini açıkladı. Ancak Bakan Işıkhan son olarak

katıldığı bir TV programında bu konuda bir düzenleme yapılmayacağını söyledi. Dolayısıyla belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Bu yıl emeklilik süreleri dolanlar için dilekçe vermek daha avantajlı olacak.

SON DAKİKA: Emekliye 2024’te yüksek emekli maaşı! Emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak: İşte o hesap...

FARK NEREDEN ÇIKIYOR?

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Yani SGK'ya bildirilen prime esas kazanç yani sizin brüt maaşınız ileride alınacak emekli maaşını da belirliyor. Bunun dışında çalışılan gün sayısı ve bu günlerin hangi dönemde olduğu da önemli. Çünkü üç ayrı dönemde hesaplanan emekli maaşında aylık bağlama oranları da değişiyor. Bu durumda 2000 yılı öncesinde çalışması daha çok olan ve yüksek prim yatıranlar daha avantajlı oluyor. Üç dönem (2000 öncesi, 2000-20008 arası ve 2000 sonrası) için hesaplanan emekli maaşı daha sonra dilekçe verilen yıla göre güncelleniyor.

SON DAKİKA: Emekliye 2024’te yüksek emekli maaşı! Emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak: İşte o hesap...

MAAŞ HESABINDA NELER KULLANILIYOR?

  • Üç dönem için aylık bağlama oranları
  • Önceki yılın güncelleme katsayısı
  • Önceki yılın enflasyon oranı
  • Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u
  • İçinde bulunulan yılın enflasyon artışları
SON DAKİKA: Emekliye 2024’te yüksek emekli maaşı! Emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak: İşte o hesap...

MAAŞ GÜNCELLENİYOR

Emekli maaşı hesaplandıktan sonra güncelleme yapılırken emeklilik dilekçesinin verildiği yıl önem kazanıyor. Çünkü güncelleme katsayısı hesaplanırken bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranı dikkate alınıyor. Ayrıca o yıl yapılan Ocak ve Temmuz artışları da önemli. Yani dilekçe verilen yıl emekli zam oranları güncelleme katsayısından fazla ise o yıl dilekçe vermek büyük avantaj sağlıyor ve emekli maaşının daha yüksek olmasına sebep oluyor.

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