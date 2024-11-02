SON DAKİKA: Emekliye 2024'te yüksek emekli maaşı! Emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak: İşte o hesap...
Son dakika haberi...2024'de emekli olmanın yüzde 30 avantajlı olacağını gündeme getirdik. Bakanlık emeklilik sistemi için çalışma başlattı ancak değişiklik yapmadı. Emeklilik için bekleyen sigortalılar açısından belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Emeklilik için bu yıl daha avantajlı hale geldi. Bu yıl hesaplanan emekli maaşı güncelleme katsayısı daha yüksek olacak. İşte o hesap…
Giriş Tarihi: 02.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:42