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SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! 'Bu bölgede size iş yaptırmayız'
SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! "Bu bölgede size iş yaptırmayız"
Son dakika haberi: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, rüşvet baskısı gözler önüne serildi. Beşikçioğlu bakanlıkça görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ve müşteki beyanları, müteahhitlere uygulanan baskıyı ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:13
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:14