Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! 'Bu bölgede size iş yaptırmayız'

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut'ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! "Bu bölgede size iş yaptırmayız"

Son dakika haberi: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, rüşvet baskısı gözler önüne serildi. Beşikçioğlu bakanlıkça görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ve müşteki beyanları, müteahhitlere uygulanan baskıyı ortaya çıkardı.

Nazrin MALİKOVA
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:13 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:14
SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ndeki "adrese teslim" ihale, imar ve ruhsat usulsüzlükleri ile haksız menfaat iddialarına yönelik yürütülen dev operasyonda karar çıktı.

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

Ankara merkezli 9 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheliden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 1 şüphelinin tedavi altında olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

Soruşturma dosyasına giren şok ses kayıtları ve müşteki beyanları ise belediyedeki rüşvet çarkının boyutlarını ve müteahhitlere uygulanan baskıyı gözler önüne serdi.

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SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

İş insanı F.K., ruhsat işlemleri için belediye yönetiminin ve ekibinin kendilerine her aşamada "kök söktürdüğünü" vurgulayarak şikâyetçi oldu. Müştekinin savcılığa sunduğu ses ve video kayıtları, belediye içerisindeki şantaj ve tehdit mekanizmasını tescilledi.

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

ZABITADAN "BRANDA" ŞANTAJI

Etimesgut'taki 260 dairelik projesinde yer alan reklam brandalarının sökülmemesi için Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın kendisinden 100 bin lira rüşvet istediğini açıklayan F.K., bu talebi reddetmesi üzerine brandalarının derhal söküldüğünü ifade etti.

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

Bu anlara ait video kayıtları ve ses dosyaları CD içerisinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. İfadelerde, Etimesgut Müteahhitler Derneği'nin de ruhsat tahsilatı için bir paravan olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

Ruhsat alamayan müteahhitlerin derneğe yönlendirildiği, "işlemleri hızlandırma" vaadiyle toplanan milyonlarca liralık rüşvetin Belediye Başkanı Beşikçioğlu dahil yöneticiler arasında paylaştırıldığı ve bir kısmının da İstanbul'daki CHP yönetimine aktarıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

Bu arada İçişleri Bakanlığı, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’ta rüşvet vermeyen vatandaşı canında bezdirdi! Bu bölgede size iş yaptırmayız

'SİZE İŞ YAPTIRMAYIZ' TEHDİDİ

Dernek seçimlerine dahi müdahale edildiğini aktaran F.K., 3 Ekim 2025'te belediye başkanlık makamında yapılan ve Erdal Beşikçioğlu'nun da katıldığı 27 kişilik toplantıda, muhalif müteahhitlerin "İnşaatlarınızı durdururuz, ruhsat vermeyiz, bu bölgede size iş yaptırmayız" sözleriyle açıkça tehdit edildiğini kaydetti.

#ETİMESGUT #ERDAL BEŞİKÇİOĞLU