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SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında
SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu panikte. İsrail basını görüşmeyi 'Büyük Hamle' olarak duyurdu. İngiliz Telegraph, Mekke İttifakı için "Ortadoğu'yu yeniden şekillendiren Üç Silahşor" başlığını attı. Avrupa medyası ise Erdoğan'ın, Trump'a İran'la müzakereleri sürdürmesi çağrısı yaptığını aktarırken, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağırlığına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:41
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:42