Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Soykırımcı İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu panikte. İsrail basını görüşmeyi 'Büyük Hamle' olarak duyurdu. İngiliz Telegraph, Mekke İttifakı için "Ortadoğu'yu yeniden şekillendiren Üç Silahşor" başlığını attı. Avrupa medyası ise Erdoğan'ın, Trump'a İran'la müzakereleri sürdürmesi çağrısı yaptığını aktarırken, Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağırlığına dikkat çekti.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 19.08.2026 06:41 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 06:42
SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Türkiye'nin kararlı diplomatik adımları Ortadoğu, Avrupa, Kafkasya ve Afrika'da etkisini gösterdikçe İsrail'de alarm zilleri çalıyor. Ekim ayında genel seçime hazırlanan İsrail'de Ankara'nın artan etkisi gündemin ilk maddelerinden biri oluyor.

SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

Koltuğunu korumak için Gazze'de soykırıma devam etmek isteyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, her gün yeni bir Türkiye gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalıyor.

SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

'BÜYÜK BİR HAMLE'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile önceki gün yürüttüğü telefon diplomasisi dünya basınında yankılandı. İsrail basınından Maariv görüşmeyi "büyük bir hamle" olarak duyurdu ve gelişmenin İsrail tarafında endişe yarattığını yazdı. Haberde Trump'ın İsrail'e karşı Türkiye'nin adımlarına destek verdiği belirtildi.

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SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

İngiliz Telegraph gazetesi ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'da rejim değişikliğini hedefleyen planının ayrıntıları ortaya çıkardı. Buna göre Başkan Erdoğan'ın müdahalesiyle İsrail'in "radikal Kürt grupları savaştırma" odaklı operasyonu hayata geçirilemedi.

SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

MEKKE ANLAŞMASI KORKUTUYOR

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke İttifakı için bölgeyi şekillendirecek yorumları geliyor. Telegraph gazetesi ittifaka yer vererek ''Ortadoğu'yu yeniden şekillendiren Üç Silahşor" başlığını attı.

SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

AVRUPA İLE YENİ DÖNEM: ANKARA KÜRESEL AKTÖR

Türkiye, Avrupa ile birçok alanda yeni bir "kazan-kazan" ilişkisine geçti. Özellikle savunma sanayii alanında İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya gibi çok sayıda ülke Türkiye ile işbirliğine gidiyor. Batı medyasında Türk savunma sanayiini öven haberlere Alman Handelsblatt gazetesi de eklendi. Haberede "Ankara, küresel silah endüstrisinde oyun kurucu bir aktör haline geldi" denildi.

SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE GERİ ADIM YOK

Türkiye, mavi vatandaki haklarını ve çevresel zenginliği korumak için tarihi karara imza atmasının yankıları Yunanistan'da sürüyor. Ege ve Akdeniz'deki 2 alan deniz milli parkı ilan edilmesi bu bölgeyi de adeta yeniden şekillendiriyor. Kathimerini gazetesi "Türkiye, Meis adasını izole etmek istiyor" başlığını attı.

#TÜRKİYE #ABD