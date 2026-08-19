SON DAKİKA | Ortadoğu’nun yeni mimarı Türkiye! Başkan Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında

AVRUPA İLE YENİ DÖNEM: ANKARA KÜRESEL AKTÖR



Türkiye, Avrupa ile birçok alanda yeni bir "kazan-kazan" ilişkisine geçti. Özellikle savunma sanayii alanında İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Polonya gibi çok sayıda ülke Türkiye ile işbirliğine gidiyor. Batı medyasında Türk savunma sanayiini öven haberlere Alman Handelsblatt gazetesi de eklendi. Haberede "Ankara, küresel silah endüstrisinde oyun kurucu bir aktör haline geldi" denildi.