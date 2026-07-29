Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

Son dakika haberi: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bazı inşaat projelerinde, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatılırken, belediyeye yönelik eş zamanlı operasyonda Dedetaş'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:08 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 08:42
SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem Müdürü A.K., Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personel hakkında yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, mağdur beyanları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı! | Video

SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

RUHSAT SÜRECİNDE KRİPTOLU SİSTEM İDDİASI

Soruşturmada, yapı ruhsatı verilmesinde resmi yetkisi bulunmayan belediye iştiraki Kent A.Ş. görevlilerinin, kriptolu ve kapalı devre elektronik posta sistemi üzerinden oluşturdukları iletişim ağıyla ada ve parsel bazında hazırlanan renklendirilmiş Excel tabloları üzerinden ruhsat süreçlerinin yönlendirildiği tespit edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

361 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK incelemelerine göre Kent A.Ş. ile çok sayıda müteahhit arasında toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira bedelli "danışmanlık hizmeti" sözleşmeleri imzalandığı belirlendi.

SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

Soruşturma dosyasına göre bu sözleşmeler kapsamında şu ana kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden "danışmanlık" adı altında tahsil edildiği bu tespitlerin mağdur müteahhitlerin beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği belirtildi.

SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ RAPORU DOSYADA

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı raporda ise Üsküdar Belediyesi ile Kent A.Ş. arasında organik bir bağ kurulduğu, müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent A.Ş. ile sözleşme imzalamaya zorlandığı ve bu yöntemle gayriresmi gelir elde edildiği tespit edildi.

SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

Raporda, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da süreçte etkili olduğu ve eylemlerinin irtikap suçunu oluşturduğu değerlendirildi.