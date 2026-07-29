SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem

Soruşturma dosyasına göre bu sözleşmeler kapsamında şu ana kadar 361 milyon 392 bin 264 liranın, yapı ruhsatı almak isteyen müteahhitlerden "danışmanlık" adı altında tahsil edildiği bu tespitlerin mağdur müteahhitlerin beyanları ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporlarıyla desteklendiği belirtildi.