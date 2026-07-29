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SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem
SON DAKİKA | Sinem Dedetaş gözaltına alındı! Üsküdar Belediyesi’ne rüşvet soruşturmasında yeni detaylar: Ruhsat sürecinde kriptolu sistem
Son dakika haberi: Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bazı inşaat projelerinde, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatılırken, belediyeye yönelik eş zamanlı operasyonda Dedetaş'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 08:08
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 08:42