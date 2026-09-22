SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

10 Eylül itibarıyla kongre takvimi resmen ilan edilirken, bu kapsamda şaibeli delege yapısı da sıfırdan seçilerek bir anlamda tasfiye edilmiş olacak. Büyük kurultay ile birlikte partinin ayağına pranga olan hukuki süreç ve kaotik dönem de resmen son bulacak.