Trend Galeri Trend Gündem SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı ile CHP'de koltuğu kaybeden Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'de taşlar yerinden oynadı! Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel-Mansur Yavaş arasındaki örtülü savaş, vekilleri usandırdı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurultay sürecini başlatırken, Yeni Parti'deki güç savaşı nedeniyle gerilim tırmandı. CHP'den Yeni Parti'ye geçen bazı vekillerin Özel-İmamoğlu-Yavaş arasındaki güç kavgasından bıktığı ve CHP'ye dönmek için Kemal Kılıçdaroğlu veya yakın çevresiyle temasa geçtiği iddiası ortaya atıldı!

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 12:36
SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

SON DAKİKA… Belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanan CHP'de mutlak butlan ve kurultay krizi yaşandı.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve dönmesiyle koltuğu kaybeden Özgür Özel, Yeni Parti ile kendisine yeni bir koltuk ayarladı. Ancak partinin ismi değişse de işleyiş yine aynı kaldı…

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel/Mansur Yavaş arasındaki örtülü liderlik savaşı, Yeni Parti'de huzursuzluğu artırdı. CHP'den ayrılarak Yeni Parti'ye katılan 90 vekil parti içinde gerilimden ve güç savaşından usandı! İddiaya göre teşkilat yönetimindeki krizler, bazı milletvekilleri ile il başkanlarında rahatsızlığa yol açtı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

Verilen siyasi sözlerin tutulmadığını düşünen bazı isimlerin CHP'ye dönmek için Kemal Kılıçdaroğlu veya yakın çevresiyle temasa geçtiği iddiası da ortaya atıldı.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

CHP'DE KURULTAY SÜRECİ BAŞLADI!

Kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Edinilen bilgilere göre, 81 il başkanının kurultayda ortak irade ile Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyor.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

Atılacak adımlar konusunda istişarelerin şimdiden başladığı bildirilirken, il başkanlarının kurultaydan hemen önce ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayabilecekleri de kulislerde konuşuluyor.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

"CİDDİ BİR RAKİP ÇIKMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada herhangi bir alternatifi olamayacağını dile getiren partili kaynaklar, "Kemal Bey'in karşısına ciddi bir rakip çıkmasını öngörmüyoruz. İl başkanları arasında kendisinin genel başkanlığına yönelik herhangi bir muhalif görüş bulunmuyor. Kurultayda muhtemelen il başkanlarının firesiz tam desteğini görürüz" değerlendirmesinde bulunuyor.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

CHP 4 AYDA KABUK DEĞİŞTİRDİ

2023 kurultayındaki şaibenin mahkeme kararıyla tescillenmesiyle genel başkanlık görevi kendisine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aylık görev süreci boyunca tarihi bir dönüşüme imza attı. İl-ilçe örgütleri baştan aşağı yenilenirken, adı şaibe ve yolsuzlukla anılan isimler hakkında da hızla disiplin süreçleri başlatıldı.

SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

10 Eylül itibarıyla kongre takvimi resmen ilan edilirken, bu kapsamda şaibeli delege yapısı da sıfırdan seçilerek bir anlamda tasfiye edilmiş olacak. Büyük kurultay ile birlikte partinin ayağına pranga olan hukuki süreç ve kaotik dönem de resmen son bulacak.

#ÖZGÜR ÖZEL #KEMAL KILIÇDAROĞLU #EKREM İMAMOĞLU #MANSUR YAVAŞ #YENİ PARTİ #CHP