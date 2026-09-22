SON DAKİKA… Yeni Parti’de taşlar yerinden oynuyor! Özel-İmamoğlu çatışması gerilimi artırdı: CHP’ye dönüş sinyali!

SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı ile CHP'de koltuğu kaybeden Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'de taşlar yerinden oynadı! Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel-Mansur Yavaş arasındaki örtülü savaş, vekilleri usandırdı. CHP Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurultay sürecini başlatırken, Yeni Parti'deki güç savaşı nedeniyle gerilim tırmandı. CHP'den Yeni Parti'ye geçen bazı vekillerin Özel-İmamoğlu-Yavaş arasındaki güç kavgasından bıktığı ve CHP'ye dönmek için Kemal Kılıçdaroğlu veya yakın çevresiyle temasa geçtiği iddiası ortaya atıldı!