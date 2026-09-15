Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 19’uncu durağı Ankara!

SERGİLER, SÖYLEŞİLER VE ATÖLYELERLE SANATIN HER HALİ BAŞKENT'TE
Festival boyunca Ankara'nın farklı noktalarında çok sayıda sergi sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Ankara Sergisi, Ankara Resimleniyor, İki Ülkenin Kültürel Miraslarından Çağdaş Bir Seçki: Minhwa & Minyatür, Mitler, Düşler, Masallar Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı, Bir Savaşın Görsel Anatomisi, Kudüs, Taşlar ve Kuşlar: Sumud, Ah Güzel İstanbul, Paranın Yolculuğu ve farklı temalardaki çok sayıda sergi, festival ziyaretçilerine farklı sanat deneyimleri sunacak.
Söyleşi ve panel programlarında ise Ankara'nın kültürel mirasından geleneksel sanatlara, modadan sinemaya, edebiyattan mitolojiye kadar farklı başlıklar ele alınacak.
Festival süresince düzenlenecek atölyelerde de katılımcılar kültürel mirasın farklı alanlarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak. Keçe, ebru, çini, seramik, mozaik, ahşap oyma, tezhip, deri işleme, ipek iğne oyası, alevde cam şekillendirme ve geleneksel oyuncak tasarımı gibi atölyeler yetişkin ve çocuk katılımcıları ağırlayacak.
ÇOCUKLAR İÇİN DOKUZ GÜNLÜK KEŞİF VE EĞLENCE
Ankara Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da özel bir programla festivalin merkezinde yer alacak. Çocuk tiyatroları, müzikaller, yaratıcı yazarlık buluşmaları, drama çalışmaları, geleneksel gösteri sanatları, müze etkinlikleri ve sanat atölyeleriyle minik ziyaretçiler kültür ve sanatla iç içe bir festival deneyimi yaşayacak.
Elsa Çocuk Müzikali, Dansın Melodisi, Palyaçolar Sirki Müzikali, Bremen Mızıkacıları, Nasreddin Hoca ile Keloğlan Çocuk Masalı, Elsa Nerede? Dedektif Olaf Macera Peşinde ve Karagöz'ün Türküsü çocukların izleyebileceği yapımlar arasında yer alacak.
Başkent Millet Bahçesi'nde kurulacak Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilecek etkinlikler ve Etnospor faaliyetleri de festival boyunca çocukları bekleyecek.