Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 19’uncu durağı Ankara!

BAŞKENTİN LEZZETLERİ 50'DEN FAZLA LEZZET NOKTASI'NDA BULUŞACAK

Ankara Kültür Yolu Festivali'nin önemli başlıklarından biri de gastronomi olacak. Ankara'nın yöresel mutfak kültürü, festival kapsamında oluşturulacak 50'den fazla Lezzet Noktası aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunulacak. Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu gibi kentin öne çıkan ürünleri de gastronomi rotasının parçaları olacak.

Beypazarı'nın 80 katlı baklavasından Çubuk'un geleneksel turşuculuğuna, Kalecik'in bağcılık kültüründen Kızılcahamam'ın yöresel ürünlerine kadar Ankara'nın ilçelerinde yaşatılan farklı üretim ve mutfak gelenekleri de festival süresince ziyaretçilerle buluşacak.

Festivalin gastronomi programına Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Şef Cüneyt Asan, akademisyen şef Asuman Kerkez, Şef Doğa Çitçi, Şef Sezai Ömer Erdoğan, Şef Zeki Açıköz, Şef Kemal Can Yurttaş, Tarım, Gıda ve Yemek kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, şef Bedrettin Aydoğdu ve şef Gökhan Aksoy ise konuk şefler olarak Ankara mutfağının farklı yönlerini ele alacak.