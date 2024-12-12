YPG Suriye'de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. YPG'nin elinde sadece Aynelarab, Kamışlı ve Haseke kaldı. Buralarda da barınamayacağını gören YPG ile hamisi ABD'nin etekleri tutuştu. YPG'nin sonunun gelmesi ABD'nin bütün planlarını bozuyor. Terör kartını kaybetmek istemeyen ABD, YPG'yi motive etmek için her yolu deniyor. SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar bölgedeki gelişmeleri ele alan bir yazı yazdı. İşte Tutar'ın o yazısı...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:58