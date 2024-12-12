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YPG Suriye'de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor

Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı. YPG'nin elinde sadece Aynelarab, Kamışlı ve Haseke kaldı. Buralarda da barınamayacağını gören YPG ile hamisi ABD'nin etekleri tutuştu. YPG'nin sonunun gelmesi ABD'nin bütün planlarını bozuyor. Terör kartını kaybetmek istemeyen ABD, YPG'yi motive etmek için her yolu deniyor. SABAH Gazetesi yazarı Bercan Tutar bölgedeki gelişmeleri ele alan bir yazı yazdı. İşte Tutar'ın o yazısı...

BERCAN TUTAR
Giriş Tarihi: 12.12.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 06:58
YPG Suriye’de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor

Bölgesindeki yabancı güçlerin hâkimiyetine son veren Türkiye'nin Suriye'de hamilik ettiği devrim sadece Ortadoğu'da değil küresel düzeyde de güç dengelerini kökünden değiştirecek bir mahiyete sahip. Bu nedenle şu sıralar dünyanın cazibe merkezi konumundayız. Bütün gözler üzerimizde. Batılı ülkeler Türkiye'nin yeni hamlelerine kilitlenmiş durumda.

YPG Suriye’de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor

Özellikle de oyunları bozulan ABD ile onun himayesindeki terör örgütü PKK/YPG'de inanılmaz bir panik söz konusu. Sayın Erdoğan'ın Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını vurgulaması uykularını kaçırıyor. Çünkü Türkiye'nin terör örgütlerine karşı ne kadar amansız ve dişli olduğunu gayet iyi biliyorlar.

YPG Suriye’de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor

Nitekim FETÖ eliyle devreye sokulan 15 Temmuz 2016'daki darbe ve işgal girişimini püskürten Türkiye, bu destansı zaferden sonra yönünü bu kez DEAŞ ve PKK ile onun Suriye'deki kolu YPG'ye çevirdi.

YPG Suriye’de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor

15 Temmuz darbe girişiminin daha mürekkebi kurumadan ordumuz 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlattı. Suriye'nin Cerablus, El Bab, Azez ve Halep'in bazı bölgelerini kapsayan ve 29 Mart 2017'de biten harekât sonunda ABD ile 66 ülkenin 6 yılda yok edemediği DEAŞ'ı Türkiye tek başına yedi ayda yok etti.

YPG Suriye’de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor

Ardından 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekâtı başladı. 24 Mart'ta sona eren harekâtta terör örgütü PKK/YPG Afrin'den sökülüp atıldı. Dünyaya parmak ısırtan ve sivillerin zarar görmediği bu tarihi operasyondan sonra 9 Ekim 2019'da bu kez Barış Pınarı Harekâtı başladı.

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