YPG Suriye’de kaybettikçe ABD panikliyor! Terör örgütünün sonu yaklaşıyor

Bölgesindeki yabancı güçlerin hâkimiyetine son veren Türkiye'nin Suriye'de hamilik ettiği devrim sadece Ortadoğu'da değil küresel düzeyde de güç dengelerini kökünden değiştirecek bir mahiyete sahip. Bu nedenle şu sıralar dünyanın cazibe merkezi konumundayız. Bütün gözler üzerimizde. Batılı ülkeler Türkiye'nin yeni hamlelerine kilitlenmiş durumda.



