Trend
Galeri
Trend Magazin
10 yıllık aşk evlilikle taçlanıyor! Beyazlar içindeki Derya Uluğ'u müstakbel eşi kapıda böyle karşıladı...
10 yıllık aşk evlilikle taçlanıyor! Beyazlar içindeki Derya Uluğ'u müstakbel eşi kapıda böyle karşıladı...
10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz haziran ayında nişanla taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök, bu akşam dünyaevine giriyor. İşte düğünün yapılacağı otele gelen şarkıcıyı kapıda karşılayan Asil Gök ile beyazlar içindeki Derya Uluğ'un o anları!
Giriş Tarihi: 25.11.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 16:50