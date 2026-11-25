Güzel şarkıcı, kendisi gibi müzisyen olan ve uzun yıllardır hem hayatı hem de sahneyi paylaştığı Asil Gök ile mutlu birlikteliğini resmiyete dökmüştü. Magazin dünyasının parmakla gösterilen çifti, tam 10 yıllık aşklarında evlilik yolundaki ilk ciddi adımı atmıştı.