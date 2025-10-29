Trend Galeri Trend Magazin 12. kez burun ameliyatı olduğu söylenmişti! Murat Dalkılıç iddialara cevap verdi: "Bu şekilde nefes alabiliyorum"

11 kez bıçak altına yatarak burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç hakkında, geçtiğimiz günlerde 12. kez ameliyat olduğu iddia edilmişti. Dalkılıç, yayılan haberlere son noktayı koyarak iddialara yanıt verdi.

'Kasaba', 'Lüzumsuz Savaş', 'Yalan Dünya', 'Leyla' ve daha birçok şarkıyla müzik sektörünün güçlü isimlerinden olan Murat Dalkılıç son günlerde özel hayatı ile gündeme geliyordu.

Ancak ünlü şarkıcı bu sefer sağlık sorunları ile dikkatleri çekti.

Daha önce 11 defa burun ameliyatı olan Dalkılıç'ın 12. kez bıçak altına yatığı iddia edilmişti.

Bir televizyon programında gündeme gelen ameliyatla ilgili olarak, Dalkılıç'ın bir düğünden karesi de yer almıştı.

Ünlü popçunun bu sefer neden ameliyat olduğu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmişti.

'12. KEZ BURUN AMELİYATI OLDU' İDDİALARINA CEVAP VERDİ!

Sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Dalkılıç son olarak Instagram hesabından 'ameliyat oldu iddialarına cevap verdi.

"BU ŞEKİLDE NEFES ALABİLİYORUM"

Bir hikaye yayınlayan ünlü popçu şunları söyledi: "Herhalde 7-8 ay oldu en son ameliyat olalı. Şu anda sadece nefes alamadığım için burnuma bu aparatı takıyorum. İki senedir böyle idare ediyorum. Ocak gibi tekrar ameliyat olacağım ama şimdilik bu şekilde nefes alabiliyorum. Bu mevzu umarım ocaktan sonra biter artık."

Geçtiğimiz aylarda görüntülenen ünlü şarkıcının son hali sevenlerini endişelendirmişti. Dalkılıç'ın geçirdiği operasyonlardan sonra bir hayli değiştiği görülmüştü.

'BU SEN OLAMAZSIN'

Sosyal medya kullanıcıları Dalkılıç'a 'Bu sen olamazsın' yorumunda bulundu.

Öte yandan Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur, Eser Yenenler'in programına katılmıştı. Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde programda birçok can alıcı nokta ve itiraf vardı ama en kalbe dokunanı Merve Boluğur'un mutlu aile hayali olmuştu. "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı bir küçük alt üst etmişti.

Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada Murat Dalkılıç'e tepki yağdı. Ünlü şarkıcıya yapılan video ise gündem oldu.

Boluğur'un 2 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç'tan cevap geldi.

Dalkılıç, "Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit, harika olmuş. Ama hedef gösterilen kişi maalef ben değilim. Eski karım benle beraberken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Benden sonraki bir şeyden bahsediyor." açıklamasını yaptı.

2015 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Merve Boluğur, 2 Ekim 2022'de evlendiği DJ Mert Aydın ile 23 Kasım 2022'de tek celsede boşanmıştı.

Öte yandan geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayana Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini açıklamıştı.

Katar'a da gideceğini söyleyen Boluğur "Kırmızı halıda yürüyeceğim, çok mutluyum" dedi.

Arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, muhabirlerle sohbet etti.

"100 MİLYON TL'LİK TEKLİF ALDIM"

Boluğur, "Yeni yıl geldiği için yen umut ve heyecanlar var. Yeni projeler var. Dubai'ye gidiyorum. 100 milyon TL'lik teklif aldım. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim, çok güzel olacak. Çok mutluyum. Katar ve Dubai'de bol bol işlerim olacak. Yurt dışından çok işler geliyor" dedi.

Oyuncu, "Ülkeyi terk mi edeceksiniz?" sorusuna da "Vallahi öyle görünüyor" cevabını vererek uzaklaştı.

Ünlü isim, sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

İşte Boluğur'a gelen o yorumlar...

100 TL'dir o inanma Merve

Rüya falan gördü onu anlatıyor

Hiç durma, yolun açık olsun

Bence dalga geçmiş ama kimse anlamamış

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, paylaşımları ve özel hayatıyla da zaman zaman gündem oluyor.

Murat Dalkılıç ile 2017 yılında boşanan Boluğur, ardından DJ Mert Aydın ile ikinci evliliğini yapmıştı.