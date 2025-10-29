Trend
12. kez burun ameliyatı olduğu söylenmişti! Murat Dalkılıç iddialara cevap verdi: "Bu şekilde nefes alabiliyorum"
11 kez bıçak altına yatarak burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç hakkında, geçtiğimiz günlerde 12. kez ameliyat olduğu iddia edilmişti. Dalkılıç, yayılan haberlere son noktayı koyarak iddialara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 29.10.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 09:45