12. kez burun ameliyatı olduğu iddia edilen Murat Dalkılıç iddialara cevap verdi | Video

29.10.2025 | 09:31

11 kez bıçak altına yatarak burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç hakkında, geçtiğimiz günlerde 12. kez ameliyat olduğu iddia edilmişti. Dalkılıç, yayılan haberlere son noktayı koyarak iddialara yanıt verdi.