Trend Galeri Trend Magazin 28. yaşına Londra’da 'merhaba' dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

28. yaşına Londra’da 'merhaba' dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki çıkışının ardından başarılı projelerle ekranların aranan yüzü haline gelen Nilsu Berfin Aktaş, 28. yaş gününü İngiltere'de kutladı. Bir süredir Londra'da dil eğitimi gören ekranların sevilen ismi, ekibinin ve dostlarının organize ettiği beklenmedik kutlama karşısında neye uğradığına şaşırdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:48
28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Nilsu Berfin Aktaş, duru güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

Ekranların aranan yüzleri arasında yer alan ve kariyerindeki hızlı yükselişle geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncu, şimdilerde mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Londra'da bulunuyor.

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

Yaklaşık 20 gün önce dil eğitimi için İngiltere'nin yolunu tutan ünlü isim, yeni yaşını da Türkiye'den uzakta karşıladı.

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28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

Sınıfta ders gördüğü sırada arkadaşlarının kapıyı açıp içeri sürprizle girmesiyle neye uğradığını şaşıran güzel oyuncu, beklenmedik bu jest karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

28. yaşına Londra'da merhaba dedi! Nilsu Berfin Aktaş'a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz... | Video

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

Derse verilen kısa arada arkadaş grubunun getirdiği pastayı üfleyen ve o neşeli anları paylaştığı karelerle kısa sürede gündem olan Aktaş, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Ankaralı olan Nilsu Berfin Aktaş, 28. yaşına yüzünde gülücüklerle girdi.

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

Peki siz diğer ünlü isimlerin memleketlerini biliyor musunuz?

OLGUN TOKER
MERSİN

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

BURAY

Kıbrıs

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

SİNEM KOBAL
İstanbul

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

HANDE ERÇEL

Bandırma

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

PINAR DENİZ

Adana

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

28. yaşına Londra’da ’merhaba’ dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy