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28. yaşına Londra’da 'merhaba' dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...
28. yaşına Londra’da 'merhaba' dedi! Nilsu Berfin Aktaş’a arkadaşlarından unutulmaz sürpriz: Neye uğradığını şaşırdı...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki çıkışının ardından başarılı projelerle ekranların aranan yüzü haline gelen Nilsu Berfin Aktaş, 28. yaş gününü İngiltere'de kutladı. Bir süredir Londra'da dil eğitimi gören ekranların sevilen ismi, ekibinin ve dostlarının organize ettiği beklenmedik kutlama karşısında neye uğradığına şaşırdı.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 16:48