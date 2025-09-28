Trend Galeri Trend Magazin 3 aylık hamile Begüm Öner eşi Ceyhun Fersoy'la bebeklerinin cinsiyetini açıkladı! Gözyaşları sel oldu...

Birkaç hafta önce bebek müjdesi veren ünlü oyuncu Begüm Öner ve eşi Ceyhun Fersoy, sosyal medyadan yaptıkları paylaşım ile hayranlarını sevince boğdu. Çift gözyaşları eşliğinde merakla beklenen bebeklerinin cinsiyetini ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.09.2025 16:25
Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, hem özel hayatları hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu.

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ!

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video

İLK HAMİLELİK POZU DA GELMİŞTİ...
Begüm Öner sosyal medya hesabında ilk hamilelik pozunu "Sağlıkla inşallah" notuyla paylaşmıştı.

CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR!

Ünlü çift son olarak bebeklerinin cinsiyetini yayınladıkları bir video ile açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından eğlenceli bir video paylaşan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, kız bebek müjdesi verdi.

3 aylık hamile Begüm Öner eşi Ceyhun Fersoy'la bebeklerinin cinsiyetini paylaştı | Video

Cinsiyeti öğrendikten sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyen çift, tatlı anlara imza attı.

İkilinin duygusal anları ise izleyenleri duygulandırdı.

Öte yandan Begüm Öner geçen günlerde de hamileliğinin ilk üç ayını takipçileriyle paylaşmıştı.

Paylaştığı videoda 3 aylık hamilelik sürecinde yaşadığı mide bulantılarından bahseden Öner, takipçilerine samimi bir güncelleme sunmuştu.

3 AY HAMİLELİK VE MİDE BULANTILARI

"3 ay nasıl mı geçti??? Not: Kocam sağ olsun baya eğlenmiş" ifadelerini kullanarak hem hamilelik sürecindeki zorlukları hem de eşinin desteğini esprili bir dille aktarmıştı.

Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor?

