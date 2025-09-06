Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor?

Ünlü oyuncu Begüm Öner, 10 yıllık eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde bebek beklediklerini açıklayan çift, hayranlarını sevindirmişti. Şimdi ise Begüm Öner, hamileliğinin 3. ayını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.