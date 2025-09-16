Trend
3 aylık hamile olduğunu açıklamıştı! Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaşarak haberi verdi...
10 yıllık evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan müjdeli haberi duyurmuştu. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Fersoy, son olarak gözyaşları içinde eşi Begüm Öner'i paylaşarak beklenen haberi takipçilerine açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.09.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:45