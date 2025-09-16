Trend Galeri Trend Magazin 3 aylık hamile olduğunu açıklamıştı! Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaşarak haberi verdi...

10 yıllık evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan müjdeli haberi duyurmuştu. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Fersoy, son olarak gözyaşları içinde eşi Begüm Öner'i paylaşarak beklenen haberi takipçilerine açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:45
Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, hem özel hayatları hem de sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu.

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ!

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video

İLK HAMİLELİK POZU DA GELMİŞTİ... GELDİ!
Begüm Öner sosyal medya hesabında ilk hamilelik pozunu "Sağlıkla inşallah" notuyla paylaşmıştı.

GÖZYAŞLARIYLA PAYLAŞARAK HABERİ DUYURDU...
Son olarak ilk kez anne-baba olacak olmanın mutluluğunu yaşayan Begüm Öner ve eşi Cerhun Fersoy, Instagram hesaplarından gözyaşları içinde bir paylaşım yaptı.

"SİZCE KIZ MI? YOKSA ERKEK Mİ?"
Fersoy, eşinin ağladığı anları takipçileriyle paylaşarak bebeklerinin cinsiyetini öğrendiklerini açıkladı.

Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaştı | Video

Ünlü oyuncunu paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tahminde bulunmaya çalıştı.

Öte yandan Begüm Öner geçen günlerde de hamileliğinin ilk üç ayını takipçileriyle paylaşmıştı.

Paylaştığı videoda 3 aylık hamilelik sürecinde yaşadığı mide bulantılarından bahseden Öner, takipçilerine samimi bir güncelleme sunmuştu.

3 AY HAMİLELİK VE MİDE BULANTILARI

"3 ay nasıl mı geçti??? Not: Kocam sağ olsun baya eğlenmiş" ifadelerini kullanarak hem hamilelik sürecindeki zorlukları hem de eşinin desteğini esprili bir dille aktarmıştı.

Begüm Öner 3. Ay Güncellemesini Paylaştı: Hamilelik Süreci Nasıl Geçiyor?

