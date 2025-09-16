Ceyhun Fersoy eşi Begüm Öner'i gözyaşlarıyla paylaştı | Video

10 yıllık evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan müjdeli haberi duyurmuştu. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Ceyhun Fersoy, son olarak gözyaşları içinde eşi Begüm Öner’i paylaştı.