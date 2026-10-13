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3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

"Okyanus" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamadan önce 3 yıl boyunca Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, ünlü sanatçının doğum gününü unutmadı. Uluğ, nostaljik fotoğraflarla Gündeş'in yeni yaşını kutladı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:10 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 14:21
3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Derya Uluğ, müzik dünyasında kendi kanatlarıyla uçmadan önce uzun yıllar usta isimlerin yanında sahne tecrübesi kazandı.

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

Şimdilerde dillerden düşmeyen şarkıları ve dev konserleriyle adından söz ettiren ünlü popçu, 2016 yılında çıkardığı "Okyanus" şarkısıyla büyük bir kırılma yaşamadan önce tam 3 yıl boyunca Ebru Gündeş'in vokalistliğini üstlenmişti.

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

ESKİ GÜNLERİ NOSTALJİK FOTOĞRAFLARLA YAD ETTİ

Ünlü şarkıcı, usta sanatçının 52'nci doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait arşiv fotoğraflarını çıkaran güzel şarkıcı, Gündeş ile birlikte çekildikleri nostaljik kareleri takipçilerinin beğenisine sunarak, "Canım Gündeş'im İyi ki doğdunuz. Harika bir yaş olsun" notunu düştü.

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3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

Derya Uluğ'un eski günleri anarak yaptığı anlamlı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

İşte diğer ünlü isimlerin yaşları

AJDA PEKKAN

12 Şubat 1946

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

GÖNÜL YAZAR

12 Ağustos 1936

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

BÜLENT ERSOY

9 Haziran 1952

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

BANU AKLAN

1 Nisan 1958

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

DEMET AKALIN

23 Nisan 1972

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

MEHMET ASLANTUĞ

25 Eylül 1961

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

YILDIZ TİLBE

16 Temmuz 1966

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

HÜLYA KOÇYİĞİT

12 Aralık 1947

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

EBRU ŞALLI

15 Ocak 1977

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

İBRAHİM TATLISES

1 Ocak 1952

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

HÜLYA AVŞAR

10 Ekim 1963

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

SİBEL CAN

1 Ağustos 1970

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

SERDAR ORTAÇ

16 Şubat 1970

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

PERİHAN SAVAŞ

14 Haziran 1957

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

ORHAN GENCEBAY

4 Ağustos 1944

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

ÇAĞLA ŞIKEL

2 Ocak 1979

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

SERPİL ÇAKMAKLI

19 Mayıs 1962

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

CEYDA ATEŞ

14 Ekim 1988

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

KIVANÇ TATLITUĞ

27 Ekim 1983

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ

12 Temmuz 1976

3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

MERYEM UZERLİ

12 Ağustos 1983