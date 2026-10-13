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3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...
3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...
"Okyanus" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamadan önce 3 yıl boyunca Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, ünlü sanatçının doğum gününü unutmadı. Uluğ, nostaljik fotoğraflarla Gündeş'in yeni yaşını kutladı.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 14:21