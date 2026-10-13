3 yıl boyunca vokalistliğini yapmıştı! Derya Uluğ’dan Ebru Güneş’e doğum günü jesti: Eski günleri yad etti...

ESKİ GÜNLERİ NOSTALJİK FOTOĞRAFLARLA YAD ETTİ

Ünlü şarkıcı, usta sanatçının 52'nci doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından geçmiş yıllara ait arşiv fotoğraflarını çıkaran güzel şarkıcı, Gündeş ile birlikte çekildikleri nostaljik kareleri takipçilerinin beğenisine sunarak, "Canım Gündeş'im İyi ki doğdunuz. Harika bir yaş olsun" notunu düştü.