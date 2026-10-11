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Giriş Tarihi: 11.10.2026 11:34 Son Güncelleme: 11.10.2026 11:38

“Kabullenemiyorum” diyerek isyan etti! Derya Uluğ’dan özlem dolu paylaşım…

Son dönemde hem özel hayatıyla hem de radikal tarz değişikliğiyle adından söz ettiren Derya Uluğ, saçlarını kısacık kestirerek herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı özlem dolu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Kabullenemiyorum diyerek isyan etti! Derya Uluğ’dan özlem dolu paylaşım…
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"Okyanus", "Canavar" ve "Sana Çıkıyor Yollar" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Derya Uluğ, başarılı sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.

EVLİLİK NE ZAMAN?

Uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk ciddi adımı atan ünlü şarkıcı, özel hayatındaki mutluluğuyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Hayranlarının merakla beklediği evlilik tarihiyle ilgili sorulara yanıt veren Uluğ, düğün hazırlıklarının yoğun konser temposu nedeniyle zaman aldığını ifade ederek, önümüzdeki yaz mevsiminde nikah masasına oturmayı planladıklarını müjdelemişti.

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SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM

Geçtiğimiz günlerde radikal bir kararla saçlarını kısacık kestirerek imaj tazeleyen ve imajıyla günlerce konuşulan güzel popçu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Sezon boyunca sıcak havanın, denizin ve güneşin tadını çıkaran Derya Uluğ, tatil karelerini peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

"KABULLENEMİYORUM" DİYEREK İÇİNİ DÖKTÜ

Sıcak havalara doyamadığını belirten ve kendisini "Ben yaz insanıyım" sözleriyle tanımlayan ünlü şarkıcı, bikinili ve mayolu pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Sezonun sona ermesine sitem eden Derya Uluğ, çok konuşulan fotoğraflarına şu notu düştü:

"Yazın bittiğini kabullenemiyorum"

DERYA ULUĞ KİMDİR?

21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Derya Uluğ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra özel bir üniversitenin Devlet Konservatuvarı Klasik Batı Müziği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Müzik kariyerine Ebru Gündeş'in vokalliğini yaparak başlayan sanatçı, 2016 yılında çıkardığı "Okyanus" teklisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Yorumcu kimliği ve imza attığı hit şarkılarla Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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“Kabullenemiyorum” diyerek isyan etti! Derya Uluğ’dan özlem dolu paylaşım…
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