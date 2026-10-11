“Kabullenemiyorum” diyerek isyan etti! Derya Uluğ’dan özlem dolu paylaşım…

"Okyanus", "Canavar" ve "Sana Çıkıyor Yollar" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Derya Uluğ, başarılı sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN PAYLAŞIM
Geçtiğimiz günlerde radikal bir kararla saçlarını kısacık kestirerek imaj tazeleyen ve imajıyla günlerce konuşulan güzel popçu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Sezon boyunca sıcak havanın, denizin ve güneşin tadını çıkaran Derya Uluğ, tatil karelerini peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.
"KABULLENEMİYORUM" DİYEREK İÇİNİ DÖKTÜ
Sıcak havalara doyamadığını belirten ve kendisini "Ben yaz insanıyım" sözleriyle tanımlayan ünlü şarkıcı, bikinili ve mayolu pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.
Sezonun sona ermesine sitem eden Derya Uluğ, çok konuşulan fotoğraflarına şu notu düştü:
"Yazın bittiğini kabullenemiyorum"
DERYA ULUĞ KİMDİR?
21 Şubat 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Derya Uluğ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra özel bir üniversitenin Devlet Konservatuvarı Klasik Batı Müziği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Müzik kariyerine Ebru Gündeş'in vokalliğini yaparak başlayan sanatçı, 2016 yılında çıkardığı "Okyanus" teklisiyle büyük bir çıkış yakaladı. Yorumcu kimliği ve imza attığı hit şarkılarla Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.