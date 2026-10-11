“Kabullenemiyorum” diyerek isyan etti! Derya Uluğ’dan özlem dolu paylaşım…

"Okyanus", "Canavar" ve "Sana Çıkıyor Yollar" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Derya Uluğ, başarılı sahne performanslarının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.