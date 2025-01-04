Trend Galeri Trend Magazin 33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur'a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur'a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşında gözlerini yuman Tayfur'a, 33 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın sarfettiği ağır sözleri yeniden gündem oldu.

Giriş Tarihi: 04.01.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:24
33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır’ın Ferdi Tayfur’a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır’ın Ferdi Tayfur’a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

Tayfur'un vefatı sanat dünyasını ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Acı haberi alan Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan da ilk açıklama gelmişti.

33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır’ın Ferdi Tayfur’a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

'RABBİM KANDİLDE ALDI'

Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.

33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır’ın Ferdi Tayfur’a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Necla Nazır, Emirgan'daki evinin balkonundan taziyeleri kabul etti.

Balkondan açıklama yapan Nazır, "Evimiz çok kalabalık. Hayırlısıyla cenazede tekrardan konuşuruz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır’ın Ferdi Tayfur’a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

Öte yandan Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un arası uzun bir süredir bozuktu. Ferdi Tayfur'un ölümünden önce, kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı soyadı tartışması magazin gündemini sallamıştı.

Son olarak Ferdi Tayfur, soy isminin, ticari haklarının ve eserlerinin kızı tarafından kullanılmasını yasakladı. Ferdi Tayfur'un bu hamlesine aile üyelerinden sert tepkiler geldi. Tuğçe Tayfur, markası için kullandığı 'Tayfur' soyadı için babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini söyledi: "Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" dedi.

SON DAKİKA SON DAKİKA