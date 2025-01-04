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33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur'a ağır sözleri yeniden gündem oldu!
33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın Ferdi Tayfur'a ağır sözleri yeniden gündem oldu!
Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 79 yaşında gözlerini yuman Tayfur'a, 33 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski hayat arkadaşı Necla Nazır'ın sarfettiği ağır sözleri yeniden gündem oldu.
Giriş Tarihi: 04.01.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:24