33 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı...Eski hayat arkadaşı Necla Nazır’ın Ferdi Tayfur’a ağır sözleri yeniden gündem oldu!

Öte yandan Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un arası uzun bir süredir bozuktu. Ferdi Tayfur'un ölümünden önce, kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı soyadı tartışması magazin gündemini sallamıştı.

Son olarak Ferdi Tayfur, soy isminin, ticari haklarının ve eserlerinin kızı tarafından kullanılmasını yasakladı. Ferdi Tayfur'un bu hamlesine aile üyelerinden sert tepkiler geldi. Tuğçe Tayfur, markası için kullandığı 'Tayfur' soyadı için babasının kendisinden 50 milyon TL istediğini söyledi: "Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" dedi.