Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur gasilhanede fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan" | Video

79 hayatını kaybeden arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde fenalaştı. Tuğçe Tayfur "Ayırdınız beni babamdan" diyerek feryat etti. İşte o anlar...