Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur gasilhanede fenalaştı! "Ayırdınız beni babamdan" | Video
79 hayatını kaybeden arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Zincirlikuyu Gasilhanesi'nde fenalaştı. Tuğçe Tayfur "Ayırdınız beni babamdan" diyerek feryat etti. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
00:15
01:30
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi | Video 03.01.2025 | 12:54
00:34
01:05
00:22
00:40
00:26
Atiye, annesiyle "Tavuk dansı" yaptığı anları paylaştı | Video 30.12.2024 | 13:16
00:27
Kim Milyoner Olmak İster yılbaşında çok özel konuklarıyla ekranlarda olacak! 30.12.2024 | 11:57
00:07
Şarkıcı Alişan'dan çocuklarıyla eğlenceli paylaşım! 30.12.2024 | 11:37
00:15
00:11
00:17
Ünlü şarkıcı Ceylan spor yaptığı anları paylaştı | Video 26.12.2024 | 13:06
01:01
00:16
Kaan Urgancıoğlu'nun eğlenceli halleri: "Çocuğu parka götürdük" | Video 24.12.2024 | 15:20
00:51
00:12
Soner Sarıkabadayı ikinci çocukla birlikte imaj tazeledi! İşte yeni imajı! 23.12.2024 | 11:50
00:16
Survivor Sahra Işık, bebeğinin cinsiyetini Paris'te açıkladı | Video 23.12.2024 | 10:06
00:25