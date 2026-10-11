Rapçi Level C5'e 'edebiyat' dersi cezası! "Şarkı sözleri" soruşturmasında dikkat çeken karar... | Video

11 Ekim 2026 08:54

Lvbel C5 olarak tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” şarkısının sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan ve savcılıkta ifade veren Bodur, şarkı sözlerinde özel bir kastının bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.“Suç işlemeye alenen tahrik” suçundan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen rapçinin tutuklanması talebi reddedildi. Ancak Bodur hakkında yurt dışına çıkış yasağı, pazartesi ve çarşamba günleri karakola imza verme ve Türk edebiyatına ilişkin eğitime katılma şartlarını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.