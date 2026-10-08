Ekin Türkmen’den sosyal medya çıkışı! Ünlü oyuncu açık açık söyledi: “Tuhaf buluyorum” | Video
08 Ekim 2026 10:24
Televizyon ekranlarının unutulmaz işlerinden Küçük Kadınlar ile akıllara kazınan, ünlü oyuncu Ekin Türkmen, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını samimiyetle yanıtlayan deneyimli isim, günümüz insanının dijital mecralardaki tutumunu değerlendirerek çok konuşulacak bir sosyal medya çıkışına imza attı.
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