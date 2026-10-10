"Nasıl yapacağımı bilmiyorum!" Pelin Akil gece yarısı yatağından isyan etti | Video

10 Ekim 2026 11:14

Ünlü oyuncu Pelin Akil'in sabaha karşı yatağından paylaştığı o görüntüler sosyal medyayı adeta salladı! Görenlerin gözlerine inanamadığı ve kısa sürede gündem olan o videonun altından bakın ne çıktı... Başarılı oyuncunun uykusuz ve bitkin hali, bir de üstüne duyulan karın gurultuları takipçilerini hem şaşırttı hem de meraklandırdı.