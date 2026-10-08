A.B.İ.'nin 'Altın Yenge'si Toprak Sağlam tam 32 kilo verdi! Bakın sırrı neymiş | Video

08 Ekim 2026 10:38

ATV ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ.'de Altın Yenge karakterine hayat veren Toprak Sağlam, geçirdiği değişimle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yaklaşık iki yıl süren süreçte tam 32 kilo verdi. Sağlam, kilo verme sürecinde herhangi bir iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadığını belirterek uyguladığı yöntemi de açıkladı.