Yeğeninin mutluluğuna şahit olmuştu! Türkan Şoray düğünden yeni kareler paylaştı: Gecenin en hüzünlü detayı ise ortaya çıktı… | Video
08 Ekim 2026 16:13
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde yeğenini evlendirmiş, kız kardeşi Nazan Şoray'la da nikah şahidi olmuştu. Aile içindeki mutluluğuyla gündeme gelen Şoray, düğünden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sultan'ın özlem dolu o cümlesi ise görenleri duygulandırdı.
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