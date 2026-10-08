Yeğeninin mutluluğuna şahit olmuştu! Türkan Şoray düğünden yeni kareler paylaştı: Gecenin en hüzünlü detayı ise ortaya çıktı… | Video

08 Ekim 2026 16:13

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde yeğenini evlendirmiş, kız kardeşi Nazan Şoray'la da nikah şahidi olmuştu. Aile içindeki mutluluğuyla gündeme gelen Şoray, düğünden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sultan'ın özlem dolu o cümlesi ise görenleri duygulandırdı.