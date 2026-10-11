Burak Özçivit'ten baba şefkati! Kalpleri ısıtan büyük sevgi... | Video

11 Ekim 2026 09:09

ATV'nin sevilen dizisi Güneşin Doğduğu Yer, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Dizide Kenan Kozan karakterine hayat veren Burak Özçivit, bu kez oyunculuğuyla değil, setin minik yıldızına gösterdiği sevgi ve ilgiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, oğlu Emir'i canlandıran Bilgin Köle için yaptığı sürprizler ve ona gösterdiği baba şefkati, takdir topladı.