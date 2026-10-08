Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları paylaştı: "İnceldiği yerden kopsun!" | Video
08 Ekim 2026 11:23
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, telefon temizliği yaptığı anları sosyal medya hesabında "İnceldiği yerden kopsun" notuyla paylaştı.
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