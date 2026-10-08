Merdivenden düşüp ayağını sakatlamıştı! Merve Özbey son sağlık durumunu açıkladı… | Video

08 Ekim 2026 13:28

Zonguldak’taki konseri sırasında merdivenden düşerek ayağını sakatlayan ve ardından tedavi sürecine giren ünlü şarkıcı Merve Özbey, magazin gündeminde yer almıştı. Yaşadığı talihsiz kazanın ardından bir süredir fizik tedavi gören ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni bir videoyla son sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.